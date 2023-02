1 mort et 3 blessés dans une fusillade au centre commercial d’El Paso, au Texas

EL PASO, Texas (AP) – Une personne a été tuée et trois autres ont été blessées mercredi lors d’une fusillade dans un centre commercial à El Paso, au Texas, s’ajoutant aux dizaines de personnes déjà tuées cette année dans des fusillades de masse à travers les États-Unis.

La police d’El Paso a déclaré quelques heures après les coups de feu que deux personnes avaient été arrêtées, bien que les détails de ce qui a conduit à la fusillade restent flous.

Le chef de la police par intérim, Peter Pacillas, a déclaré que le centre commercial Cielo Vista était toujours considéré comme une scène de crime et qu’il resterait fermé jusqu’à ce que les autorités aient terminé leur enquête.

Pacillas a souligné que le danger était passé.

« Il n’y a plus de danger. Je tiens à le répéter : il n’y a plus de danger pour le public », a déclaré Pacillas.

La fusillade s’est produite dans une zone commerçante animée et sur un grand parking d’un Walmart où 23 personnes ont été tuées dans une attaque raciste en 2019.

Les États-Unis ont vu des dizaines de personnes tuées dans des fusillades de masse jusqu’à présent en 2023, le plus récemment lundi à la Michigan State University, où trois étudiants ont été tués et cinq autres blessés. En janvier, 11 personnes ont été tuées dans la ville de Monterey Park, dans la région de Los Angeles, alors qu’elles accueillaient le Nouvel An lunaire dans une salle de danse populaire auprès des Américains d’origine asiatique plus âgés.

Pacillas a déclaré que les deux personnes arrêtées après la fusillade de mercredi ainsi que toutes les victimes étaient des hommes.

Le centre médical universitaire d’El Paso a déclaré dans un communiqué que deux victimes par balle qui y étaient soignées étaient dans un état critique.

L’état de la troisième victime n’était pas connu dans l’immédiat.

La police a déclaré plus tôt que la fusillade avait été signalée dans l’aire de restauration du centre commercial.

Les autorités ont mis en place un centre de réunification dans un lycée voisin, où les personnes touchées par la fusillade ont pu renouer avec leurs proches.

Le FBI, qui assiste la police d’El Paso dans l’enquête, a mis en place un site Internet où le public peut partager des photos ou des vidéos de la fusillade : www.fbi.gov/cielovistamallshooting.

En 2022, plus de 600 fusillades de masse ont eu lieu aux États-Unis, au cours desquelles au moins quatre personnes ont été tuées ou blessées, selon Gun Violence Archive.

