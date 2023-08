1 mort et 2 blessés lors d’une fusillade lors d’un match de football dans un lycée d’Oklahoma – NBC New York

Un adolescent est mort et deux personnes ont été blessées lors d’une fusillade survenue vendredi soir lors d’un match de football dans un lycée d’Oklahoma, qui a fait sortir les joueurs et les officiels du terrain et poussé les spectateurs paniqués à s’accroupir dans les tribunes, ont annoncé samedi les autorités. Deux autres personnes ont été blessées alors qu’elles fuyaient les lieux.

Le garçon de 16 ans est décédé des suites d’une blessure subie lors d’une fusillade au cours du troisième quart-temps du match de vendredi soir entre Choctaw High School et Del City High School à Choctaw, dans la banlieue est d’Oklahoma City, selon un communiqué de Choctaw. Le chef de la police Kelly Marshall.

Le garçon n’était élève d’aucune des deux écoles, selon Marshall, qui n’a divulgué les noms d’aucune des victimes.

Marshall n’a annoncé aucune arrestation, mais a déclaré qu’une personne d’intérêt était recherchée.

« On pense qu’une dispute a éclaté entre au moins deux hommes et a conduit à la fusillade », a déclaré Marshall. « Deux armes et huit cartouches ont été récupérées sur les lieux. »

Marshall n’a pas immédiatement répondu à un appel téléphonique pour obtenir des commentaires supplémentaires.

Marshall a déclaré qu’un homme de 42 ans avait été hospitalisé dans un état stable avec une blessure par balle à la poitrine et qu’une « jeune femme » avait été soignée et libérée pour une blessure à la cuisse. Marshall a déclaré que deux autres femmes avaient subi des fractures alors qu’elles fuyaient les lieux.

Alors que des coups de feu ont été entendus dans le stade, les joueurs et les officiels ont quitté le terrain en courant. D’autres personnes se sont allongées sur le terrain et dans les tribunes, The Oklahoman signalé.

Marshall a déclaré que sept policiers de Choctaw étaient présents au match à ce moment-là, dont cinq embauchés par le district scolaire de Choctaw comme sécurité et deux qui s’étaient arrêtés au match.

Deux agents de Del City en congé étaient également présents au match avec l’équipe de Del City pour des raisons de sécurité et l’un d’eux a tiré avec son arme, selon le chef de la police de Del City, Loyd Berger.

Le gouverneur Kevin Stitt a déclaré samedi dans un communiqué que lui et sa femme, Sarah, « ont le cœur brisé par la nouvelle de la violence insensée au lycée Choctaw ».

« Mon bureau est en contact avec le ministère de la Sécurité publique de l’Oklahoma et les forces de l’ordre de Choctaw et nous surveillons la situation », a déclaré Stitt.

Le surintendant du parc Choctaw-Nicoma, David Reid, et le surintendant de Mid-Del, Rick Cobb, ont publié une déclaration commune offrant des pensées et des prières aux personnes touchées par la fusillade.

« Les deux districts travaillent conjointement avec la police (…) dans le cadre d’une enquête en cours », selon le communiqué.

Marshall a déclaré que Reid et d’autres responsables du district scolaire se réunissaient « afin de fournir des conseils et de discuter d’autres mesures de sécurité pour nos élèves et spectateurs ».