1 mort et 13 blessés ; la police arrête un suspect

AUSTIN, Texas – Un touriste de New York qui était l’une des victimes de la fusillade de samedi sur la Sixième Rue est décédé, a confirmé dimanche la police d’Austin.

Le touriste était l’une des 14 personnes prises dans les tirs croisés tôt samedi. Un mineur est emprisonné en lien avec la fusillade et la police recherche un deuxième suspect.

Le nom et l’âge du touriste n’ont pas été divulgués immédiatement car la fusillade de masse est devenue une enquête pour homicide. L’état d’une deuxième personne grièvement blessée n’était pas clair dimanche.

Les autorités ont déclaré précédemment que les 14 personnes avaient subi diverses blessures, dont certaines étaient suffisamment modérées pour que les victimes se rendent elles-mêmes en voiture dans les hôpitaux et les cliniques de soins d’urgence pour se faire soigner.

La nouvelle de la mort du touriste est intervenue après que l’homme d’État américain et KVUE-TV ont confirmé dimanche qu’au moins un des deux suspects dans l’affaire était un mineur. La police et les procureurs tentaient toujours de déterminer les charges qui leur incomberaient.

La police et les procureurs ont jusqu’à 48 heures à compter de l’arrestation d’une personne pour porter plainte contre elle. L’âge du suspect n’a pas été immédiatement divulgué et, comme il n’est pas un adulte, son identité et ses dossiers judiciaires dans l’affaire resteront probablement confidentiels.

Les autorités poursuivaient également leurs efforts dimanche pour localiser un deuxième suspect, et il n’était pas immédiatement clair si cette personne était également un mineur.

Ces détails sont apparus après que le quartier des divertissements de Sixth Street à Austin, rempli de fêtards reprenant la vie post-pandémique, soit à nouveau devenu le théâtre de chaos et d’effusions de sang tôt samedi lorsqu’au moins 14 personnes ont été blessées dans une fusillade de masse qui a intensifié les questions sur la sécurité publique et la violence armée dans l’une des villes les plus dynamiques du pays.

Le chef de la police par intérim, Joe Chacon, a déclaré que les tireurs pourraient faire face à une série d’accusations, notamment une tentative de meurtre et des voies de fait graves avec une arme mortelle.

Taylor Blount se trouvait dans un bar de la Sixième rue tôt samedi lorsqu’il a entendu un déluge de coups de feu.

« Je ne les ai entendus que d’une seule arme, puis tout le monde a commencé à courir dans des directions différentes », a-t-il déclaré. « Les gens paniquaient beaucoup, et il y avait des gens qui pleuraient, mais la plupart des gens paniquaient tout simplement.

Prise de vue à Austin :Au moins un des deux suspects est un mineur dans l’attaque qui a blessé 14

Blount, 26 ans, a déclaré qu’il avait couru à l’intérieur d’un bar, fermé la porte et l’avait verrouillée parce qu’il ne pouvait pas déterminer immédiatement d’où venaient les coups de feu.

Quelques instants plus tard, alors qu’il croyait que c’était sûr, Blount a déclaré qu’il était sorti et qu’il avait vu des policiers traîner un homme qui avait reçu une balle dans la poitrine en lieu sûr, puis lui prodiguer les premiers soins. « C’était très intense », a-t-il ajouté.

La fusillade a marqué l’incident de masse le plus important auquel les services d’urgence locaux ont répondu dans toute la ville depuis 2014 – un incident qui s’est produit dans la même zone lorsqu’un homme a enfoncé sa voiture dans une rue bondée et barricadée pendant South by Southwest. Quatre personnes sont mortes et 30 ont été blessées.

Bien que personne ne soit mort dans la fusillade de samedi, l’incident a également marqué la première fois que de nombreuses personnes ont été abattues lors d’un événement à Austin depuis la tristement célèbre fusillade de masse de la tour de l’Université du Texas en 1966 qui a fait 15 morts.

La scène a commencé à se dérouler au plus fort d’une nuit de week-end typique sur la Sixième Rue. Les médecins du SMU du comté d’Austin-Travis ont répondu à 1 h 25 du matin à ce qu’ils ont décrit comme une « attaque active ».

Les responsables ont déclaré que des séquences vidéo de sécurité qu’ils avaient examinées dans le cadre de l’enquête montraient des victimes s’amusant un moment, puis tombant au sol à cause de blessures alors que des coups de feu retentissaient. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés, ils ont trouvé des personnes couvertes de sang et étendues dans la rue et le trottoir.

« C’était très difficile de contenir la scène. C’était très difficile pour EMS de se frayer un chemin dans cette foule », a déclaré Chacon.

La police a déclaré à l’American-Statesman, qui fait partie du réseau USA TODAY, que la foule dans le quartier des divertissements de la ville à l’époque était proche de la taille d’un groupe pré-pandémique, ce qui signifie potentiellement des dizaines de milliers de personnes rassemblées dans la zone ancrée par East Sixième rue.

Le rallye de motards de la République du Texas se déroule à Austin ce week-end, qui attire généralement des milliers de motocyclistes dans la ville et dans le quartier des divertissements. Mais Chacon a déclaré qu’ils n’avaient aucune information selon laquelle le rassemblement aurait joué un rôle dans les violences.

Au milieu du chaos, les médecins se sont occupés des blessés les plus grièvement et les ont conduits à l’hôpital.

Une vidéo dramatique montre des policiers d’Austin se précipitant vers les lieux, puis administrant les premiers soins à certaines des victimes. Les caméras ont capturé deux policiers portant une femme portant des talons hauts rouges et, dans d’autres images, des policiers pouvaient être vus accroupis au-dessus d’une victime dans la rue en train de fournir de l’aide.

La police a déclaré que, alors que les ambulances avaient du mal à atteindre la zone, les agents ont placé les victimes dans des voitures de police et d’autres véhicules de police pour les conduire à l’hôpital à quelques pâtés de maisons.

« Nous avons eu beaucoup de mal à amener nos véhicules de commandement et nos ambulances là où ils devaient être – les rues étaient bloquées, la foule était si dense et il y avait tellement de chaos », a déclaré Selena Xie, présidente du syndicat du comté d’Austin-Travis. EMS. « C’est pourquoi la police a monté des unités (à cheval), car c’est beaucoup plus facile à manœuvrer qu’un véhicule. »

En rapport:Moins de 24 heures après la fusillade d’Austin, les fêtards et les touristes sont revenus à Sixth Street

Violence par armes à feu:La police d’Austin voit une tendance inquiétante après 3 fusillades mortelles en moins d’une semaine

Des représentants de l’État, dont le gouverneur Greg Abbott, ont également abordé la fusillade de samedi. Abbott a déclaré dans un communiqué que le département de la sécurité publique du Texas travaille en étroite collaboration avec le département de police d’Austin pour « s’assurer que les auteurs sont capturés et punis dans toute la mesure de la loi ».

Au cours de la session législative qui vient de s’achever, les législateurs républicains ont adopté avec succès plusieurs projets de loi assouplissant les restrictions sur les armes à feu, y compris une mesure qui permettrait à toute personne de 21 ans ou plus pouvant légalement posséder une arme à feu au Texas de porter une arme de poing en public sans permis.

La loi actuelle de l’État permet aux résidents de 21 ans ou plus de porter une arme de poing uniquement après avoir terminé la formation et la vérification des antécédents criminels pour obtenir un permis de port. House Bill 1927, connu sous le nom de report constitutionnel par les défenseurs des droits des armes à feu, a longtemps été une priorité législative de nombreux législateurs républicains conservateurs, et Abbott a déclaré qu’il signerait le projet de loi.

Contribution : Marnie Muñoz, homme d’État américain d’Austin