1 mort dans un accident impliquant 4 véhicules sur l’Interstate 80 près d’Ottawa – Shaw Local

Un conducteur de VUS est décédé vendredi matin à la suite d’un accident impliquant quatre véhicules sur l’Interstate 80 en direction ouest près de la sortie Ottawa de la route 71.

Une collision s’est produite vers 9 h 45 alors que des véhicules passaient de deux voies à une seule voie à l’entrée d’une zone de construction, selon un communiqué du service d’incendie d’Ottawa. Le SUV a subi l’impact de la collision et s’est renversé environ quatre fois avant de finalement s’installer dans un champ à côté de la route, ont indiqué les pompiers.

Un soldat de la police de l’État de l’Illinois a été le premier sur les lieux et a trouvé le conducteur du SUV inconscient et sans pouls, ce qui l’a incité à commencer la RCR. Les pompiers d’Ottawa sont arrivés et ont continué à prodiguer des soins à la victime, qui a été déclarée décédée. L’identité du conducteur n’a pas été divulguée, en attendant la notification de sa famille.

Une semi-remorque camion-tracteur et une voiture étaient deux autres véhicules impliqués. Le conducteur du semi-remorque et les trois occupants de la voiture n’ont pas été blessés, a indiqué le service d’incendie d’Ottawa. Une camionnette de livraison a également été impliquée dans l’accident, mais elle a subi des dommages minimes et n’a fait aucun blessé.

Un nettoyage était nécessaire dans les voies en direction ouest, entraînant un détournement du trafic de l’autoroute. Les pompiers d’Ottawa sont restés sur place pour aider le bureau du coroner du comté de La Salle et la police de l’État de l’Illinois, la dernière unité partant à 11 h 50. La police de l’État de l’Illinois enquête sur l’accident.

Le service d’incendie d’Ottawa recommande la prudence à tous les automobilistes utilisant l’Interstate 80 près de la zone de construction du pont de la rivière Fox et suggère d’explorer d’autres options de déplacement dans la mesure du possible.

