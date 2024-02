1 mort, au moins 10 blessés dans une fusillade après le défilé des Chiefs au Super Bowl à Kansas City : « Tragédie »

Une personne est morte et 10 à 15 personnes ont été blessées dans une fusillade à Kansas City, dans le Missouri, à la suite du défilé et du rassemblement pour la victoire des Chiefs au Super Bowl, ont indiqué des responsables.

Le nombre exact de victimes par balle n’était pas immédiatement clair, a déclaré le chef de la police de Kansas City, Stacey Graves, qualifiant la fusillade de “tragédie”.

Deux suspects ont été placés en garde à vue, a-t-elle précisé.

Trois victimes sont dans un état critique et cinq sont dans un état grave, selon les pompiers de Kansas City.

La fusillade a eu lieu à l’ouest de la gare Union, près du garage, alors que les fans des Chiefs partaient, selon la police de Kansas City.

Environ un million de spectateurs étaient attendus lors de la célébration de mercredi.

Le paradegoer Arnold Sauther a déclaré qu’à la fin du rassemblement, les Chiefs se sont rendus à la gare Union et les fans ont suivi les joueurs pour obtenir des autographes.

“Puis, tout d’un coup, ils ont tous commencé à sortir en courant, et vous voyez tous ces policiers arriver en courant – et vous saviez que quelque chose s’était passé dans le commissariat”, a déclaré Sauther à KMBC, filiale d’ABC de Kansas City.

“Nous voyons des gens courir et nous entendons des coups de feu et nous partons en courant. Et nous regardons et il y a un gars à côté de nous au sol”, a déclaré le témoin Jennifer Wilbers à KMBC.

Tous les joueurs, entraîneurs et membres du personnel des Chiefs sont en sécurité, ont déclaré les responsables.

Des joueurs, dont le quart-arrière Patrick Mahomes, le secondeur Drue Tranquill et le garde Trey Smith, s’expriment sur les réseaux sociaux.

“Les gens ont commencé à s’écraser, tout le monde a commencé à courir, il y avait des cris”, a déclaré une autre femme à KMBC. “Nous ne savions pas ce qui se passait, mais à notre époque où les gens courent, vous courez.”

“Nous sommes allés là où se trouvait un ascenseur, nous avons fermé les portes, nous nous sommes assis contre les portes et nous avons prié”, a-t-elle déclaré.

“Il y avait des cris et nous ne savions pas si nous pouvions partir en toute sécurité, alors nous avons essayé de bloquer les portes. Nous avons entendu l’ascenseur commencer à bouger, alors nous avons ouvert les portes et sommes sortis en courant. Il y avait des agents là-bas”, a-t-elle déclaré. . “Je n’ai jamais été aussi heureux de voir un officier de ma vie.”

Le chef de la police a déclaré que 800 agents des forces de l’ordre étaient présents au défilé et au rassemblement.

“Je suis en colère”, a déclaré Graves. “Les personnes qui sont venues à cette célébration doivent s’attendre à un environnement sûr.”

“C’était la conclusion tragique d’une célébration que nous attendions tous avec impatience – rien de plus que Teresa et moi”, a déclaré le gouverneur du Missouri, Mike Parson, dans un communiqué. “La Première Dame et moi étions présents lorsque les coups de feu ont éclaté. Grâce au professionnalisme de nos agents de sécurité et des premiers intervenants, Teresa, moi et notre personnel sommes en sécurité.”

“Nous félicitons les premiers intervenants locaux et notre équipe d’assistance médicale en cas de catastrophe du Missouri pour leurs actions rapides visant à mettre fin à la menace et à soigner ceux qui en ont besoin”, a-t-il déclaré. « Les forces de l’ordre nationales et locales étaient préparées, elles avaient un plan et elles ont couru vers le danger lorsqu’il se présentait, sauvant sans aucun doute des vies. … Alors que nous attendons d’en savoir plus, nos cœurs et nos prières vont aux victimes de cette violence insensée. “

Le président Joe Biden a été informé de la fusillade, selon la Maison Blanche.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.

Nadine El-Bawab, Meredith Deliso et Leah Sarnoff d’ABC News ont contribué à ce rapport.