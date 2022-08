1 mort après une collision entre les garde-côtes américains et un bateau à Porto Rico

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Un garde-côte américain et un bateau de pêche de Porto Rico sont entrés en collision lundi dans un incident qui a tué une personne et en a blessé une autre, ont déclaré des responsables.

L’accident s’est produit en début d’après-midi près de la ville côtière nord de Dorado, selon un communiqué des garde-côtes américains. L’agence a identifié le pêcheur mort comme étant Carlos Rosario et a déclaré que son frère, Samuel Rosario, avait été blessé.

Les deux étaient à bord d’un navire de pêche commerciale de 23 pieds (sept mètres) appelé Desakata, tandis que la Garde côtière américaine voyageait dans un cotre à réponse rapide de 154 pieds (47 mètres), ont déclaré des responsables.

Le capitaine José Díaz, commandant du secteur des garde-côtes de San Juan, a déclaré qu’une enquête approfondie du National Transportation Safety Board était en cours pour déterminer la cause de la collision et comment prévenir des incidents similaires à l’avenir.

“Nous pleurons sincèrement le décès de Carlos Rosario”, a-t-il déclaré. “Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses proches, et prions pour qu’ils trouvent de la force pendant cette période des plus difficiles.”

The Associated Press