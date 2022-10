1 mort alors que la police et les supporters s’affrontent devant un match de football argentin

BUENOS AIRES, Argentine (AP) – Au moins une personne est décédée alors que la police affrontait des fans de football qui tentaient de participer à un match de championnat argentin jeudi soir, et l’arbitre a arrêté le match alors que des nuages ​​​​de gaz lacrymogène se répandaient à l’intérieur du stade.

Les autorités et des témoins ont déclaré que les supporters de l’équipe locale, Gimnasia y Esgrima, avaient eu du mal à entrer dans un stade déjà plein, et que la police avait tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour tenter de faire reculer la foule.

L’incident est survenu moins d’une semaine après que l’utilisation de gaz lacrymogène en dehors d’un match de football en Indonésie a déclenché une bousculade qui a fait 131 morts.

Neuf minutes après le début du match de jeudi soir entre Gimnasia et Boca Juniors, l’arbitre Hernán Mastrángelo a suspendu le jeu. La ligue a déclaré sur Twitter qu’il avait agi en raison du manque de sécurité.

Les joueurs se sont retirés dans leurs vestiaires et de nombreux spectateurs ont envahi le terrain pour tenter d’échapper aux gaz lacrymogènes.

“Malheureusement, il y a un mort. Il est mort d’un problème cardiaque », a déclaré Sergio Berni, ministre de la Sécurité de la province, à Todo Noticias.

Berni n’a donné aucun détail sur les circonstances dans lesquelles cette personne est décédée.

Seuls les supporters de Gimnasia se trouvaient au stade Juan Carmelo Zerillo de La Plata, depuis que la province de Buenos Aires a interdit aux supporters des équipes visiteuses de participer à des matchs en 2013 au milieu de fréquentes flambées de violence.

L’Association argentine de football a déclaré dans un tweet qu’elle “exprime son engagement à continuer à travailler pour éradiquer ce genre d’épisode qui ternit la fête du football”.

Aucune nouvelle date n’a été annoncée pour la reprise du jeu.

Certains fans ont affirmé qu’il y avait eu une survente de billets au milieu de l’excitation suscitée par le match entre deux équipes se disputant le titre de champion, affirmant que les gens étaient probablement devenus en colère lorsqu’ils ne pouvaient pas entrer dans le stade.

Dans ses protocoles de sécurité, la FIFA déconseille l’utilisation de gaz lacrymogènes dans ou autour des stades afin d’éviter des situations à risque comme à La Plata ou dans la ville indonésienne de Malanga samedi dernier, lorsque de nombreux morts ont été écrasés lors de la bousculade. de supporters.

La rédactrice d’Associated Press, Débora Rey, a contribué à ce rapport.

Hernán Álvarez, Associated Press