1 mort, 9 disparus après l’écrasement d’un hydravion à Puget Sound – Kelowna Capital News

Un navire de la Garde côtière américaine fouille la zone le lundi 5 septembre 2022, près de Freeland, Washington, sur l’île Whidbey au nord de Seattle où un hydravion affrété s’est écrasé la veille. L’avion transportait 10 personnes et était en route de Friday Harbor, Washington, à Renton, Washington. (AP Photo/Stephen Brashear) Un hélicoptère de la Garde côtière fouille la zone où un hydravion s’est écrasé près de Whidbey Island, Washington, le dimanche 4 septembre 2022. (Courtney Riffkin/The Seattle Times via AP) Une paire de navires de la Garde côtière américaine fouille la zone, le lundi 5 septembre 2022, près de Freeland, Washington, sur l’île de Whidbey au nord de Seattle où un hydravion affrété s’est écrasé la veille. L’avion transportait 10 personnes et était en route de Friday Harbor, Washington, à Renton, Washington. (AP Photo/Stephen Brashear) Un navire de la Garde côtière américaine fouille la zone le lundi 5 septembre 2022, près de Freeland, Washington, sur l’île Whidbey au nord de Seattle où un hydravion affrété s’est écrasé la veille. L’avion transportait 10 personnes et était en route de Friday Harbor, Washington, à Renton, Washington. (AP Photo/Stephen Brashear)

Les garde-côtes américains continuaient de rechercher lundi neuf personnes, dont un enfant, portées disparues après l’écrasement d’un hydravion dans les eaux de Puget Sound au nord-ouest de Seattle.

Le corps d’une 10e personne a été récupéré par un bon samaritain dimanche après que l’accident a été signalé à 15 h 11, a déclaré lundi le porte-parole de la Garde côtière, William Colclough.

Le vol Northwest Seaplanes a quitté Friday Harbor, une destination touristique populaire dans les îles San Juan, et se dirigeait vers l’aéroport municipal de Renton, la base de la compagnie, a déclaré Colclough.

L’avion s’est écrasé à Mutiny Bay au large de Whidbey Island, à environ 50 kilomètres au nord-ouest du centre-ville de Seattle et à mi-chemin entre Friday Harbor et Renton, une banlieue au sud de Seattle.

Le National Transportation Safety Board a annoncé lundi qu’il envoyait une équipe de sept personnes pour enquêter sur l’accident du DHC-3 Turbine Otter.

La cause de l’accident est inconnue, ont indiqué les autorités.

Jon Gabelein de South Whidbey Fire/EMS a déclaré que des témoins de KOMO sur le rivage avaient rapporté avoir vu l’avion “plonger le nez dans l’eau”.

Quatre navires de la Garde côtière, un hélicoptère de sauvetage et un avion ont été impliqués dans la recherche approfondie, ainsi que des agences de sauvetage et d’application de la loi à proximité.

La Garde côtière a déclaré que les équipages avaient fouillé toute la nuit, “mais aucun individu supplémentaire n’a été récupéré et aucun débris n’a été repéré. Les avions de la Garde côtière commencent une recherche ce matin. Cela reste une recherche active.

Selon le site Web de la société, Northwest Seaplanes est une entreprise familiale fondée par Clyde Carlson. Il a 24 ans de “vol sans accident ni incident”, a indiqué le site Web.

Le bureau d’affaires de la société à côté du quai des hydravions à l’aéroport municipal de Renton est resté fermé derrière une clôture lundi. La seule activité visible était deux personnes qui s’étreignaient près de la porte d’entrée. Le seul hydravion au quai semblait être un petit Cessna privé.

Une femme qui a répondu au téléphone tôt lundi a déclaré qu’elle attendait d’en savoir plus et qu’elle était dévastée par l’accident.

« C’est un petit équipage. Tout le monde est proche », a déclaré la femme, qui ne donnerait que son prénom, Michelle. Elle a refusé d’en dire plus.

Le site Web de Northwest Seaplanes indique que sa société sœur Friday Harbor Seaplanes propose des vols quotidiens vers et depuis leur base de Renton et les îles San Juan, un archipel pittoresque au nord-ouest de Seattle qui attire des touristes du monde entier.

Les hydravions, qui ont des pontons leur permettant d’atterrir sur l’eau, sont monnaie courante autour de Puget Sound, une entrée de l’océan Pacifique. Il existe plusieurs vols quotidiens entre la région de Seattle et les îles San Juan.

Ces avions, qui volent également entre Seattle et Vancouver, en Colombie-Britannique, survolent fréquemment Seattle et atterrissent sur le lac Washington et sur le lac Union, non loin de l’emblématique Space Needle de la ville.

L’aéroport où le vol se dirigeait dimanche se trouve à la pointe sud du lac Washington, à moins de 8 kilomètres de Seattle. Il est situé à côté d’une usine Boeing et est surtout connu pour l’endroit où les nouveaux 737 ont d’abord frappé le ciel.

En juillet 2020, un De Havilland Beaver exploité par Brooke’s Seaplanes effectuait un vol panoramique à Coeur d’Alene, Idaho , avec cinq passagers et un pilote lorsqu’il est entré en collision avec un Cessna 206. Huit personnes ont été tuées.

En 2019, un accident en vol en Alaska entre deux avions de tourisme a tué six personnes. Les hydravions basés à Ketchikan transportaient des passagers du même bateau de croisière, le Royal Princess, et revenaient de visites du Misty Fjords National Monument.

Martha Bellisle, Associated Press

Comme nous sur Facebook et suivre nous sur Twitter

Washington