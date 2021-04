Un corps a été retrouvé mercredi alors que la recherche de 12 personnes portées disparues se poursuivait après le chavirage d’un bateau commercial de 129 pieds dans des mers en colère au large de la Louisiane.

Des plaisanciers de bons samaritains ont rejoint les navires de la Garde côtière et un hélicoptère à la recherche du golfe du Mexique, un jour après que six personnes ont été secourues mardi du Seacor Power au sud de Grand Isle. Les vents soufflaient jusqu’à 90 mi / h lorsque le navire s’est renversé au milieu de vagues atteignant 9 pieds, a déclaré mercredi le capitaine de la Garde côtière Will Watson.

« Nous espérons » trouver des survivants « , a déclaré Watson. » Nous ne pouvons pas faire ce travail si vous n’êtes pas optimiste, si vous n’êtes pas optimiste. «

Le gouverneur John Bel Edwards a tweeté son soutien à l’effort: « Veuillez vous joindre à @FirstLadyOfLA et moi pour prier pour ceux qui sont toujours portés disparus après le chavirage d’hier au large de Grand Isle et pour ceux qui travaillent pour les sauver. »

La Garde côtière a diffusé mardi une information maritime urgente à 16 h 30, heure locale, après avoir été alertée que le bateau était en détresse. Le coupeur Glenn Harris, un navire de sauvetage de 154 pieds, est arrivé sur les lieux dans les 30 minutes et a tiré une personne du navire chaviré, a indiqué l’agence.

Un autre équipage de bateau de la Garde côtière a également tiré quelqu’un de l’eau, et d’autres navires ont sauvé quatre personnes.

Le Service météorologique national avait émis mardi un avertissement maritime spécial, alertant les plaisanciers de «chercher refuge … prendre des mesures de protection». Le Centre des produits et services océanographiques opérationnels a signalé des rafales de vent atteignant 75 mi / h. Des vidéos de la région montrent des pluies torrentielles et des vents violents.

«L’espoir est que nous pourrons ramener les 12 autres à la maison en vie», a déclaré mercredi matin le président de la paroisse de Lafourche, Archie Chaisson III, ajoutant que les prévisions étaient plus «de mauvais temps».

Bruce Simon a déclaré qu’il était sur un bateau dans la région pendant la tempête et qu’il s’est battu pour garder la proue au vent.

« Je n’ai JAMAIS entendu autant d’appels de MAYDAY dans ma vie! » Simon a déclaré dans un message Facebook décrivant des bateaux plus petits qui se retournaient ou prenaient de l’eau. « S’il vous plaît priez pour les perdus! »

Les Liftoats ont des ponts ouverts et des ascenseurs pour les élever au-dessus de l’eau. Ils sont souvent utilisés pour l’exploration et la construction minières offshore. Le Seacor Power, propriété de Seacor Marine, a été construit en 2002 et avait une capacité d’équipage et de passagers de 48, selon le site Web du propriétaire.

Le navire peut transporter plus de 40000 gallons de carburant, mais il n’a pas été immédiatement clair quelle quantité s’est répandue dans la mer, le cas échéant.

Le conseiller de la paroisse de Jefferson, Ricky Templet, dont le district comprend la ville voisine de Grand Isle, a déclaré à nola.com que plusieurs navires avaient été renversés ou ruinés sur l’île et que certaines remorques et entreprises avaient été endommagées.

« Nous nous attendions à des vents et des pluies possibles, mais rien d’aussi important que ce qui s’est passé sur les zones côtières de la paroisse de Jefferson », a déclaré Templet.