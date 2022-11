1 mort, 2 douzaines de blessés dans l’accident d’un bus transportant des étudiants

WALTHAM, Massachusetts (AP) – Un étudiant est décédé tandis que plus de deux douzaines d’autres passagers et le conducteur ont été blessés lorsqu’un bus revenant d’un match de hockey a heurté un arbre dans la banlieue de Boston, ont annoncé les autorités.

L’enquête préliminaire suggère que le bus revenait à l’Université Brandeis après un match de hockey à l’Université Northeastern de Boston vers 22h30 samedi lorsqu’il s’est écrasé à Waltham non loin du campus Brandeis, selon un communiqué du procureur du district de Middlesex Marian Ryan et Le chef de la police de Waltham, Kevin O’Connell.

Un étudiant est mort sur le coup.

Elle a été identifiée dimanche après-midi par l’université comme étant Vanessa Mark, qui était étudiante de premier cycle. Elle avait 25 ans et était actuellement en congé de l’école.

«Vanessa était un membre actif et apprécié de la communauté Brandeis», selon un courriel envoyé par la porte-parole de l’école, Julie Jette.

L’université, qui compte environ 5 500 étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs, a annulé les cours du lundi et du mardi.

“Cela permettra à certains étudiants de retrouver leur famille et leurs amis plus tôt que ne l’aurait permis le calendrier normal des vacances”, indique le communiqué de l’université.

Brandeis a déclaré que des conseillers en deuil étaient disponibles au centre de conseil de l’université et resteraient disponibles pour les étudiants qui restent sur le campus pendant les vacances de Thanksgiving.

Les 26 passagers restants et le chauffeur du bus “ont subi des blessures à des degrés divers” et ont été transportés dans des hôpitaux de la région, ont indiqué les autorités. Brandeis, dans un communiqué dimanche après-midi, a déclaré que presque tous avaient été libérés.

Aucun autre nom n’a été rendu public et personne n’a été inculpé.

La vidéo et les images de la scène montraient un bus avec de lourds dommages à l’avant et presque toutes les vitres brisées. Un champ de débris est resté sur le site de l’accident quelques heures plus tard.

L’accident fait toujours l’objet d’une enquête et la police demande à des témoins de se manifester.

The Associated Press