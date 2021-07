1 mort, 2 disparus alors qu’un déluge inonde des villes dans plusieurs États allemands (VIDEOS)

Les orages et les fortes pluies entre mardi et mercredi ont incité le service météorologique allemand à publier des conditions météorologiques extrêmes mises en garde pour les états de Saxe, Thuringe, Rhénanie du Nord-Westphalie (NRW) et Bavière.

Un pompier a été tué alors qu’il effectuait des travaux de sauvetage à Altena, en Rhénanie du Nord-Westphalie, la police qualifiant mercredi sa mort de « accident tragique ». Deux hommes ont été portés disparus ailleurs dans la région.

Ein Kleiner Eindruck vom Hochwasser à Altena. pic.twitter.com/84lRAMk8LP — MeerifiziertXVI (@meerifiziert) 14 juillet 2021

Dans la ville voisine de Hagen, 100 litres d’eau par mètre carré est tombé du jour au lendemain, selon le service météorologique, provoquant la rupture de la rivière Volme et incitant les autorités à déclarer l’état d’urgence. Des images de Hagen montrent l’étendue des inondations, avec un utilisateur de Twitter publiant une vidéo de ce qui semble être une rivière rugissante, mais qui est en fait les restes de son allée.

Jetzt gerade dans #Hagen – Hohenlimburg an der Kreuzung « Zur Hünenpforte ».Die ganze Straße ein reißender Fluss.Der Regen hört nicht auf.Die Feuerwehr kann nur beobachten.#StarkRegen#DauerRegenpic.twitter.com/UvZbQX4kif — 𝘼 𝙆 𝙄 🤍 (@saki_statement) 14 juillet 2021

Fonctionnaires de la ville exhorté toute personne vivant près des berges de la rivière de quitter immédiatement leur maison pour un terrain plus élevé, et a averti les gens de se tenir à l’écart des eaux de crue chargées de débris.

Düsseldorf a également été en proie à des inondations, les pompiers ayant répondu à plus de 350 appels à l’aide avant midi. L’électricité a été coupée dans certaines parties de la ville par les services d’urgence par mesure de précaution, ont déclaré des responsables aux journalistes locaux, et les habitants du quartier de Grafenberg ont été invités à quitter leur domicile en raison des inondations.

Starkregen und Unwetter à Düsseldorf – Straßen und Keller stehen unter Wasser pic.twitter.com/u4G1IpYvKr — 🌱.helga krueger🍃 (@anemlon) 14 juillet 2021

Le service météorologique national a averti que de nouvelles pluies abondantes sont attendues sur l’ouest de l’Allemagne jusqu’à jeudi matin.



