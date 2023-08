1 mort, 185 structures détruites dans un incendie de forêt dans l’est de Washington

MEDICAL LAKE, Washington (AP) – Un incendie de forêt provoqué par le vent dans l’est de l’État de Washington a détruit au moins 185 structures, fermé une autoroute principale et fait un mort, ont annoncé samedi les autorités.

L’incendie a commencé peu après midi vendredi sur le côté ouest de Medical Lake, à environ 24 kilomètres à l’ouest de Spokane, puis s’est étendu, a déclaré la porte-parole du Département des ressources naturelles de l’État de Washington, Isabelle Hoygaard.

Il est passé à près de 15 miles carrés (38 kilomètres carrés) samedi matin, avec zéro confinement. Les structures brûlées étaient un mélange de maisons et de dépendances.

Des évacuations ont été ordonnées pour la ville alors que les vents soufflaient les flammes vers le sud, a déclaré Hoygaard.

Elle a ajouté que l’incendie a brûlé le côté sud de la ville, puis a sauté sur l’Interstate 90 vendredi soir, forçant sa fermeture. La grande artère est-ouest est restée fermée dans les deux sens samedi matin.

« Le feu brûle des deux côtés de l’autoroute », a déclaré le ministère des Transports de l’État de Washington sur sa page Web.

Il y a eu un décès confirmé associé à l’incendie, a déclaré Hoygaard. Plus de détails n’ont pas été immédiatement publiés.

Le personnel, les patients et les résidents de l’Eastern State Hospital, l’un des deux établissements psychiatriques de l’État, et ceux qui vivent au Lakeland Village Residential Habilitation Center, tous deux à Medical Lake, s’abritaient sur place samedi, a déclaré Norah West, porte-parole du Département de Services sociaux et de santé.

Les évacués de la ville ont été hébergés dans un lycée pendant la nuit.

La cause de l’incendie n’était pas connue dans l’immédiat.

« Mes pensées vont aux … résidents qui ont reçu l’ordre d’évacuer à mesure que le feu gris se développe », a déclaré le gouverneur de Washington, Jay Inslee, sur X, officiellement connu sous le nom de Twitter. «Je prie également pour la sécurité des premiers intervenants qui travaillent à contenir l’incendie. Puissiez-vous tous rester en sécurité et hors de danger.

The Associated Press