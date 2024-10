1 montre devient 5 avec les lunettes interchangeables pour la Nivada Chronomaster

Le moyen le plus simple et le moins cher de personnaliser votre montre est sans aucun doute de remplacer le bracelet d’origine (souvent ennuyeux) par un bracelet de rechange plus personnel, comme nous l’avons fait dans le Boutique MONOCHROME. D’une manière plus complexe et bien plus coûteuse, les collectionneurs de Rolex Sub et GMT vintage ont longtemps joué au jeu de l’échange d’inserts de lunette, transformant une Pepsi GMT en Coca-Cola – mais ces pièces ne sont pas faciles à trouver, ni accessibles. Voici venir Guillaume Laidetun jeune homme intelligent à l’origine du retour de Nivada Granges. Et sa dernière idée apporte cela à la table, d’une manière amusante, accessible et sans stress… Il était temps que les lunettes interchangeables deviennent une chose.

L’idée derrière ce jeu d’échange de lunette n’est pas nouvelle. En fait, Laidet a découvert ce concept en recherchant des montres Nivada vintage sur un marché célèbre. Là, il a trouvé une montre vintage pour femme proposée avec différentes lunettes et bracelets, pour ajouter une personnalité différente à la montre, et avec un simple système de clic pour mettre la lunette en place. Cette montre, la COLORAMA VI du début des années 1960, était un objet totalement différent de celui que nous allons voir aujourd’hui – plutôt un accessoire de mode pour les femmes élégantes de l’époque – mais l’idée générale, qui est désormais appliquée sur un trio des chronographes de la marque, est fondamentalement la même. Ce système de lunette interchangeable est désormais proposé sur la Chronoking (une montre mécaquartz qui ne sera pas abordée ici), la Chronomaster Broad Arrow (la montre classique de tous les temps Aviator Sea Diver de la marque) et la Chronomaster Singer Paul Newman (pas besoin pour expliquer à quoi s’attendre ici…)

Quelle est l’idée… Simple, cool, amusant et plus facile que jamais. Nous parlons d’un système de lunette bidirectionnelle avec des kits de lunette sans outil et encliquetables qui doivent simplement être retirés avec vos doigts et remplacés par une nouvelle lunette – une lunette complète, pas seulement l’insert – par en claquant sur ce nouvel élément. En toute honnêteté, j’ai personnellement essayé un premier exemple il y a quelques mois et il est tout simplement génial. Il est ultra-facile de retirer la lunette – mais avec suffisamment de résistance pour que la lunette ne se détache pas et ne sorte pas de son emplacement par accident – ​​et il suffit d’en adapter une nouvelle avec un clic ferme, agréablement tactile et audible qui confirme que le nouveau l’élément est en place. Et c’est tout… aussi simple que ça ! Si simple et sans stress qu’il semble bizarre qu’aucune autre marque n’ait cela dans sa collection.

Alors que le Chronoking propose pas moins de 10 options de lunette différentes – 5 couleurs de plexiglas avec indications GMT et 5 couleurs d’acier avec échelle tachymétrique – les options du Chronomaster Broad Arrow et du Chronomaster Singer Paul Newman sont légèrement plus limitées mais non moins cool. Ces montres sont proposées avec 5 lunettes différentes, avec 4 inserts classiques en aluminium avec une échelle entièrement graduée de 60 minutes en noir, bleu, vert et rouge. De plus, une cinquième option est incluse, avec un insert bicolore noir et rouge qui ajoute un anneau de ville à l’échelle de 60 minutes, pour suivre différents fuseaux horaires. Et, comme on peut s’y attendre de la part de l’homme ultra-productif derrière Nivada, d’autres options seront proposées à l’avenir.

Parlons maintenant des montres elles-mêmes, même si nous sommes ici en terrain connu : vous pouvez obtenir tous les détails sur la montre Chronomaster Broad Arrow ou Aviator Sea Diver dans cet article de fond. Les deux montres Chronomaster partagent les mêmes spécifications globales, avec un boîtier identique en acier inoxydable mesurant 38 mm de diamètre, pour une épaisseur de 13,75 mm. Le boîtier brossé et poli est équipé d’une glace saphir à double dôme, d’un fond saphir en option (la norme est un fond fermé) et d’une étanchéité confortable de 100 mètres. Bien entendu, la lunette est bidirectionnelle, comme expliqué ci-dessus.

Ce qui différencie la Chronomaster Broad Arrow de la Chronomaster Singer Paul Newman, c’est le cadran. Le premier, également connu sous le nom de CASD, est doté du cadran noir mat classique des premiers modèles des années 1960, encadré par une échelle tachymétrique et doté de l’aiguille des heures emblématique en forme de flèche, remplie de Super-LumiNova coquille d’œuf, et d’index des heures lumineux assortis. . Il s’agit d’un look utilitaire classique qui pourra désormais être pimenté par les inserts de lunette colorés supplémentaires.

La deuxième variante, la Chronomaster Singer Paul Newman, marque la première fois que cette disposition spécifique est disponible dans l’une des montres accessibles et non limitées de la marque. Son cadran fait écho à ceux que l’on retrouve sur les éditions limitées rares et plus chères (environ 5 000 euros) sorties en 2021 et animées par des mouvements Valjoux 23 vintage. Le cadran panda très contrasté (fond blanc, sous-cadrans noirs) a un look plus distinctif, avec une échelle tachymétrique noire, des aiguilles et des marqueurs appliqués au contour noir et une aiguille centrale des secondes rouge. Et bien sûr, comme l’indique le nom, vous obtiendrez les marqueurs frappants dans les sous-cadrans qui étaient autrefois proposés par de nombreuses marques dans le cadre des cadrans dits exotiques. Les mêmes encarts sont proposés dans les deux éditions.

Ces lunettes interchangeables ne sont pas la seule nouveauté de ces montres Nivada Chronomaster. Auparavant, comme beaucoup de ses concurrents, la marque s’appuyait sur le Sellita SW510 à remontage manuel, un mouvement basé sur l’architecture 7750. Les nouveaux modèles reviennent à un fabricant de mouvements nommé Landeron, qui fournissait la marque dans les années 1960 et 1970. Landeron, qui a disparu comme de nombreux noms de seuil pendant la crise du quartz, est de retour en action et propose désormais ce Calibre 70. Ne vous attendez pas à beaucoup de changements concernant l’architecture ou les spécifications, car nous envisageons toujours un remontage manuel dérivé du 7750. mouvement. Mais c’est une belle touche de retrouver le fournisseur historique à l’intérieur du boîtier. Le mouvement fonctionne à une fréquence de 4 Hz, stocke 46 heures de réserve de marche et semble décemment décoré pour le segment de prix.

Comme toujours chez Nivada, les nouvelles montres Chronomaster à lunettes interchangeables seront disponibles sur une gamme de bracelets, allant des options tropic au cuir de course, en passant par les maillons plats ou les aciers perles de riz. Disponibles dès maintenant sur le site de la marque, faisant partie de la collection permanente et prêts à être livrés, les deux modèles Chronomaster sont livrés avec 5 lunettes et leur prix commence à 1 770 euros ou 1 975 USD. (et un peu plus si vous choisissez un fond ouvert ou un bracelet en acier). Pour plus de détails, veuillez consulter nivadagrenchenofficial.com.