Un jour après l’effondrement du toit d’une mine de sel en Louisiane, l’un des deux mineurs disparus a été retrouvé mort mardi, a confirmé l’exploitant de la mine.

Les deux travailleurs ont disparu lundi à la mine de la société alimentaire mondiale Cargill’s à Avery Island, dans la paroisse d’Iberia. Les autorités ont évacué 16 autres employés qui n’avaient pas été blessés. La cause de l’effondrement reste inconnue.

« Cargill est profondément attristé par la perte tragique de vies humaines dans notre communauté », a déclaré la société dans un communiqué. « Par respect pour les familles, nous ne partagerons pas plus de détails sur les employés pour le moment. Notre sympathie va à la famille qui pleure la perte d’un être cher et nous leur offrons notre soutien. »

La société a déclaré qu’une équipe de sauvetage était toujours à la recherche de l’autre mineur.

Cargill exploite deux autres mines aux États-Unis. Selon les dossiers de la Mine Safety and Health Administration, la mine de sel d’Avery Island a reçu plus de 50 citations de sécurité cette année seulement, a rapporté The Advocate. Certaines citations concernent des équipements électriques et de sécurité incendie, selon le journal.

Dans un communiqué, Cargill a déclaré alors que l’enquête était en cours: « Rien n’indique que cela soit lié aux problèmes d’inspection identifiés dans les récentes citations de MSHA. »

La pire catastrophe de la mine de sel en Louisiane remonte à 1968, selon la United States Mine Rescue Association. Un incendie à la mine de sel de Belle Isle dans la ville de Franklin a tué 21 personnes qui travaillaient sous terre, selon le site Web de l’association.