1 million d’enfants du 4 mars : rassemblements à travers le pays et contre-manifestations

Des milliers de personnes se sont rassemblées mercredi dans des villes du Canada pour des manifestations concurrentes, se criant et scandant des slogans sur la manière dont les écoles enseignent la sexualité et l’identité de genre et sur la manière dont les enseignants font référence aux jeunes transgenres.

Les manifestants ont accusé les écoles d’exposer les jeunes élèves à « l’idéologie du genre » et ont déclaré que les parents ont le droit de savoir si leurs enfants remettent en question leur identité de genre. Les contre-manifestants, quant à eux, ont accusé les manifestants d’importer les guerres culturelles américaines dans le pays et de tenter de priver les étudiants d’importantes leçons sur l’inclusion et le respect des personnes de genre divers.

« Les personnes trans existent dans la société et méritent d’être incluses, comme tout le monde », a déclaré la militante Céleste Trianon, qui a contribué à mener une contre-manifestation au centre-ville de Montréal, où la police s’est interposée entre les deux factions devant les bureaux du premier ministre. François Legault.

« Nous devons parler aux gens, leur enseigner le bon vocabulaire, les bons mots, à un moment adapté à leur âge, afin de leur expliquer que l’inclusion est une bonne chose. Nous devons nous assurer que leurs camarades trans et queer à l’école se sentent accueillir. »

Le premier ministre Justin Trudeau a tweeté à propos des manifestations pancanadiennes, déclarant : « La transphobie, l’homophobie et la biphobie n’ont pas leur place dans ce pays. Nous condamnons fermement cette haine et ses manifestations, et nous sommes unis pour soutenir les Canadiens 2SLGBTQI+ à travers le pays. vous êtes valide et vous êtes valorisé.

Les organisateurs des marches ont déclaré qu’ils protestaient contre « la sexualisation prématurée et l’endoctrinement potentiellement nocif » des enfants, mais qu’ils ne s’opposaient pas aux personnes LGBTQ2S+. La foule rassemblée à Ottawa a laissé entendre le contraire, avec des pancartes brandies par des manifestants ciblant directement les membres de cette communauté en les qualifiant de soigneurs et de pédophiles.

D’autres ont crié qu’être LGBTQ2S+ est un péché, que les enfants ne devraient pas apprendre ces identités à l’école et que la « méchanceté » de la communauté LGBTQ2S+ sera bientôt éradiquée.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a dirigé un groupe de contre-manifestants sur la rue Wellington. Une forte présence policière séparait les manifestants des contre-manifestants, avec des chants concurrents appelant à protéger les jeunes trans et à exclure les idéologies de genre de l’école.

« Nous savons que beaucoup de gens ne se sentent pas en sécurité en raison de la montée de la haine et de la division qui ciblent les personnes vulnérables », a déclaré Singh. « Mais ensuite, vous voyez beaucoup de gens se rassembler, et cela montre la force de la solidarité, de notre soutien mutuel, de notre soutien mutuel. »

Quelques heures plus tard, la police d’Ottawa a déclaré avoir arrêté deux personnes pour incitation à la haine lors de la manifestation « en affichant du matériel haineux », et en avoir arrêté une autre pour avoir provoqué des troubles. « Les crimes motivés par la haine ou les préjugés feront l’objet d’une enquête approfondie », a déclaré la police sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Plusieurs observateurs présents au procès des organisateurs du « Freedom Convoi » Tamara Lich et Chris Barber à Ottawa ont confirmé qu’ils étaient présents à la manifestation plus tôt mercredi. Des manifestants étaient également présents devant le palais de justice.

Des centaines de personnes se sont rassemblées pour une manifestation et une contre-manifestation au centre-ville de Vancouver.

La contre-manifestante Tomi-Rose Clarke a déclaré que les idées adoptées par l’autre côté sont « effrayantes » et « dangereuses pour les enfants, les personnes ayant des enfants trans et les personnes trans adultes ».

Clarke, qui s’identifie comme queer et transgenre, a déclaré que voir autant de personnes se présenter et lutter contre la haine leur donne le sentiment de « responsabilité ».

« C’est agréable de voir une telle participation. Cela apporte un peu d’espoir à un moment par ailleurs très effrayant de l’histoire », a déclaré Clarke, qui utilise les pronoms ils, eux.

Mercredi après-midi, les manifestations sur la pelouse du Parlement de Victoria étaient devenues si importantes que la police a déclaré que la zone était devenue dangereuse et que les citoyens devaient partir.

Dans un communiqué, le service de police de Victoria a déclaré qu’environ 2 500 personnes étaient présentes et que les tensions s’étaient intensifiées.

« Deux arrestations ont été effectuées et les organisateurs de la manifestation prévue ont quitté les lieux », indique le communiqué.

La police d’Halifax a déclaré que les manifestations dans cette ville ont mené à l’arrestation d’un jeune de 16 ans qui doit comparaître devant le tribunal pour adolescents pour des accusations d’agression armée, de méfait et de troubles à l’ordre public.

C’est le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui a contribué à déclencher un débat partout au Canada sur la manière dont les écoles interagissent avec les élèves transgenres et non binaires. En juin, le gouvernement a modifié la politique LGBTQ2S+ de la province, exigeant que les élèves de moins de 16 ans obtiennent le consentement de leurs parents avant que leurs enseignants puissent utiliser leurs prénoms préférés. L’Association canadienne des libertés civiles a intenté une poursuite contre la province à cause de cette politique.

Le premier ministre Blaine Higgs a assisté à la manifestation mercredi devant l’Assemblée législative à Fredericton, déclarant aux journalistes qu’il a du mal à comprendre pourquoi la politique de son gouvernement est controversée.

« Je pense que nos parents devraient être informés de ce que leurs enfants apprennent et de ce qui est important pour eux d’apprendre à l’école et de ce qui est important pour les parents de prendre des décisions avec des enfants de moins de 16 ans », a-t-il déclaré.

La politique du Nouveau-Brunswick a été copiée par le gouvernement de la Saskatchewan, qui a également interdit aux enseignants de désigner les élèves de moins de 16 ans par leurs prénoms et pronoms préférés sans le consentement des parents.

À Regina, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le palais législatif de la Saskatchewan pour la marche. Certains manifestants brandissaient des pancartes opposées à l’OSIG 123, une ressource pédagogique que les enseignants de certaines provinces peuvent utiliser pour créer des classes plus inclusives.

Jashandeep Dhillon a déclaré qu’elle ne voulait pas que ses enfants soient exposés à des problèmes de genre.

« Je ne veux pas qu’on leur explique s’ils sont une fille ou un garçon », a-t-elle déclaré. « Laissez-les être ce qu’ils veulent être. S’il décide dans sa vie, quand il sera adulte, s’il veut changer, je suis d’accord avec ça. »

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a exhorté les manifestants des deux côtés à rester pacifiques et respectueux.

Le défenseur des enfants de la province a déclaré que la politique viole les droits des enfants et un juge de la Saskatchewan a entendu les arguments concernant une demande d’injonction visant à suspendre cette politique.

Le juge a réservé sa décision.

Moe a maintenu cette politique lundi et a réitéré que son gouvernement ferait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les droits parentaux.

Le premier ministre a déclaré qu’il envisagerait d’utiliser la clause dérogatoire, une disposition qui permet aux gouvernements de déroger à certains droits garantis par la Charte pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans.

À Toronto, un grand groupe de contre-manifestants s’est dirigé vers l’Assemblée législative de Queen’s Park, où s’étaient rassemblés des manifestants anti-LGBTQ2S+.

Les manifestants ont brandi des pancartes soutenant le Parti populaire du Canada et scandé des slogans tels que « Laissez nos enfants tranquilles ». Certains manifestants ont brandi des pancartes promouvant diverses théories du complot et critiquant Trudeau.

Adrienne Kulling, une contre-manifestante, a déclaré qu’elle avait un jour de congé et s’est révélée être une alliée de la communauté LGBTQ2S+.

Elle a déclaré que le Canada avait commencé à « imiter » les guerres culturelles aux États-Unis, notamment sur l’identité de genre.

« Je pense vraiment que nous allions dans une direction progressiste, et puis tout d’un coup, les choses ont commencé à changer », a déclaré Kulling.

« Nous devons montrer notre soutien aux enfants trans et non binaires. Ils ont besoin d’aide parce qu’il y a le suicide, la dépression – toutes ces choses arrivent chez les jeunes queer. »



—-



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 20 septembre 2023.



Par Hina Alam à Fredericton, Sidhartha Banerjee à Montréal, Alessia Passafiume et Laura Osman à Ottawa, William Eltherington à Toronto, Ashley Joannou à Vancouver, Kelly Geraldine Malone à Saskatoon et Jeremy Simes à Regina.