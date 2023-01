1 million de personnes se rassemblent sur les Champs-Élysées à Paris pour voir la nouvelle année

Une foule étonnamment nombreuse d’un million de personnes s’est entassée sur les Champs-Élysées pour célébrer le début de 2023, après deux ans d’annulations de Covid – les responsables parisiens l’appelant une «renaissance» chez les personnes voulant se réunir à nouveau et un avant-goût de l’avenir grands rassemblements pour les Jeux olympiques de 2024. Les autorités françaises s’attendaient à ce qu’environ 500 000 Parisiens et touristes affluent sur l’avenue, où un vaste feu d’artifice de 340 kg a été déclenché autour de l’Arc de Triomphe à minuit lors d’un spectacle musical spécial. Mais un million de personnes stupéfiantes de Paris, de toute la France et de touristes d’aussi loin que les États-Unis et l’Australie se sont entassés dans une foule dense et sans masque sur l’avenue, au milieu d’une haute police. La foule a été évacuée peu de temps après la fin des feux d’artifice après minuit. Le dernier rassemblement parisien du nouvel an sur les Champs-Élysées a eu lieu le 31 décembre 2019, avec 250 000 personnes présentes. En 2020, il a été annulé au milieu des restrictions de Covid. Le rassemblement de l’année dernière a été annulé pour empêcher la propagation de la variante Omicron. “C’était près de 2 millions de personnes si vous prenez le périmètre le plus large”, a déclaré le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. “Ça s’est passé aussi bien qu’il aurait pu le faire.” Quatre-vingt-dix mille policiers ont été déployés à travers la France pour les célébrations du nouvel an. Darmanin a déclaré dimanche qu’il y avait eu 490 arrestations à travers le pays, contre 441 l’année précédente. Un communiqué du ministère de l’Intérieur a ajouté qu’il y avait eu une baisse “historique” du nombre de véhicules incendiés, avec 690 voitures incendiées cette année, contre 872 en 2021. Ces dernières années, les incendies de voitures le soir du Nouvel An étaient devenus un problème majeur. concentration pour la police. Le président français, Emmanuel Macron, a profité de son discours télévisé du Nouvel An pour affirmer que 2023 serait le moment de sa refonte des retraites – un élément clé et controversé de sa plate-forme électorale. La première poussée de Macron pour remanier les retraites a provoqué des semaines de manifestations et de grèves des transports en 2019, peu de temps avant que la pandémie ne frappe et que les changements ne soient suspendus. Dans les prochaines semaines, le gouvernement français devrait annoncer comment il envisage de relever l’âge de la retraite – avec un ensemble de modifications des retraites qui pourraient déclencher des affrontements à l’Assemblée nationale, des manifestations de rue et des grèves. Inscrivez-vous pour C’est l’Europe Newsletter hebdomadaire gratuite Les histoires et les débats les plus cruciaux pour les Européens – de l’identité à l’économie en passant par l’environnement

“Nous devons travailler plus longtemps”, a déclaré Macron. Il n’a pas donné de détails sur les changements apportés à ses retraites, ni sur la refonte promise du système d’immigration qui devrait bientôt être soumise au Parlement. Il a déclaré que les deux étaient des mesures nécessaires dans des moments difficiles, appelant à “l’unité, l’audace et l’ambition collective en France en 2023”.