1 million de personnes assistent à la messe du pape au Congo le jour du pardon

KINSHASA, Congo (AP) – Environ 1 million de Congolais joyeux ont afflué mercredi dans le principal aéroport de la capitale pour la première grande messe du pape François en Afrique, lors d’une journée consacrée à son appel à la paix et au pardon dans un pays ravagé par des décennies de violence.

De nombreux fidèles congolais ont passé la nuit sur les vastes aérodromes de l’aéroport Ndolo de Kinshasa et ont passé les heures précédant l’arrivée de François à chanter, danser et s’amuser pour la première visite papale dans ce pays à majorité chrétienne depuis le dernier voyage de saint Jean-Paul II en 1985.

Ils ont applaudi sauvagement lorsque Francis a commencé une boucle langoureuse autour des aérodromes dans sa papamobile à côtés ouverts, certains d’entre eux courant à côté ou agitant des drapeaux. Beaucoup de femmes portaient des robes et des jupes en pagne, un tissu imprimé à la cire représentant des images de François ou d’autres symboles religieux.

“Aujourd’hui, je comprends l’enthousiasme de ma grand-mère lorsque le pape Jean-Paul II est venu”, a déclaré Julie Mbuyi, une mère de deux enfants de 45 ans qui portait une tenue sur le thème de François. “Elle était tellement excitée de le voir et la nuit précédente, elle ne pouvait pas fermer les yeux !”

La messe du matin a été le premier grand événement de François au Congo après son arrivée mardi et, dans son discours d’ouverture aux autorités gouvernementales, il a condamné le pillage séculaire des richesses minérales et naturelles de l’Afrique par des puissances étrangères.

Plus tard mardi, François devait rencontrer des victimes des combats dans l’est du Congo, où les groupes rebelles ont intensifié leurs attaques au cours de l’année écoulée alors qu’ils cherchent à étendre leur territoire.

Francis avait initialement prévu de visiter la capitale provinciale du Nord-Kivu, Goma, mais a dû annuler l’arrêt en raison des combats qui ont forcé quelque 5,7 millions de personnes à fuir leurs foyers, exacerbant une crise humanitaire au Congo où déjà quelque 26,4 millions de personnes étaient confrontées la faim, selon le Programme alimentaire mondial.

“Lorsque nous avons appris que le pape François ne viendrait plus dans notre province du Nord-Kivu, mon mari et moi avons décidé de faire tout le chemin jusqu’à Kinshasa pour le voir et l’entendre”, a déclaré Jeanne Kahota en attendant le début de la messe de François. Elle a dit qu’elle était assez âgée pour se souvenir de la visite de John Paul, mais qu’elle n’était pas en mesure de la suivre de près.

“C’est pour ça qu’on s’est dit que ce genre de rendez-vous n’arrive pas tous les jours, c’est exceptionnel et on ne voulait plus le manquer.”

Les combats dans l’est du Congo, qui compte plus de 120 groupes armés, ont mijoté pendant des années, mais ont culminé fin 2021 avec la résurgence du groupe M23, qui était en grande partie inactif depuis près d’une décennie. Les rebelles ont capturé des pans de terre et sont accusés par les Nations Unies et des groupes de défense des droits d’avoir commis des atrocités contre des civils.

François a condamné mardi les combats et devait réitérer son appel à la paix lors de sa rencontre avec les victimes du conflit. Le rendez-vous devait inclure un appel conjoint aux victimes pour qu’elles pardonnent à leurs agresseurs, selon les organisateurs du Vatican.

Le Vatican a estimé qu’un million de personnes étaient présentes pour la messe de François, citant des organisateurs locaux. Les terrains de l’aéroport avaient une capacité de 1,5 million de personnes et n’étaient pas pleins au moment où la messe de François a commencé.

Parmi les fidèles se trouvait Clément L’onde, venu de Kisantu, une commune de la province du Kongo central, à plus de 150 kilomètres de Kinshasa. Il prévoyait de participer à tous les événements de Francis.

“A mes enfants et aux enfants qui sont restés dans ma ville, je leur apporterai le message du Saint-Père, le message de paix et de réconciliation”, a-t-il déclaré.

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Nicole Winfield, Christina Malkia et Jean-yves Kamale, The Associated Press