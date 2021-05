1 million de nouveaux chèques de relance de 1 400 $ ont été envoyés. Qui a reçu un paiement

Une nouvelle série de chèques de relance de 1 400 $ a été envoyée, portant le nombre total de paiements émis à 164 millions, soit environ 386 milliards de dollars.

Environ 1,1 million de paiements ont été envoyés cette fois, ce qui représente plus de 2 milliards de dollars. Environ 600 000 de ces paiements ont été effectués par dépôt direct, tandis que les autres ont été envoyés par chèque papier.

Les nouveaux paiements marquent le huitième lot envoyé depuis que le Congrès a approuvé les chèques en mars. Les paiements peuvent aller jusqu’à 1 400 $ par personne, ainsi que 1 400 $ par personne à charge admissible, à condition que les bénéficiaires tombent sous certains seuils de revenu et satisfassent à d’autres exigences.

Une grande partie de l’argent envoyé dans ce cycle a été demandée une fois que l’IRS a traité les déclarations de revenus.

Plus de 585 000 paiements d’une valeur de plus de 1,2 milliard de dollars ont été envoyés à des personnes que l’IRS n’avait pas auparavant enregistrées et qui avaient récemment produit des déclarations.

Ce dernier lot comprenait également plus de 570 000 paiements «majorés» d’une valeur de près d’un milliard de dollars à des personnes qui, selon l’IRS, étaient éligibles à des sommes nouvelles ou supplémentaires après le traitement de leurs déclarations de revenus.