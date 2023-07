1 million de ménages devront faire face à une augmentation de 500 £ par mois des versements hypothécaires d’ici 2026, prévient la Banque d’Angleterre

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Environ un million de ménages bénéficiant d’un prêt hypothécaire à taux fixe feront face à une augmentation de 500 £ de leurs paiements mensuels d’ici la fin de 2026, a averti la Banque d’Angleterre.

Le ménage moyen verra ses paiements d’intérêts mensuels augmenter d’environ 220 £ s’il se refinance au cours du second semestre de cette année et verra son taux augmenter d’environ 3,25 points de pourcentage.

Environ 4,5 millions de personnes ayant un prêt hypothécaire à taux fixe ont vu leurs remboursements mensuels augmenter depuis que les taux d’intérêt ont commencé à augmenter fin 2021, selon une analyse de la Banque.

Environ 4 millions de ménages supplémentaires bénéficiant d’un contrat fixe typique de deux ou cinq ans verront probablement leurs paiements augmenter d’ici la fin de 2026.

Et alors que l’impact de la hausse des taux d’intérêt commence à toucher les propriétaires qui ont des prêts hypothécaires à taux fixe, généralement pour deux ou cinq ans, moins d’un demi-million sont confrontés à des augmentations mensuelles de plus de 750 £.

Les propriétaires achetant pour louer sont également touchés par la hausse des taux hypothécaires, ce qui a poussé certains à vendre ou à répercuter des coûts plus élevés sur les locataires, a constaté la Banque.

Cependant, un nombre croissant de titulaires de prêts hypothécaires prolongent la durée de leur accord ou surpayent leur prêt hypothécaire afin d’amortir l’impact de la hausse des taux, a déclaré la Banque.

Cela s’est produit un jour après que les taux hypothécaires ont dépassé le sommet observé à la suite du mini-budget désastreux de Liz Truss l’automne dernier – atteignant le plus haut niveau depuis la crise financière.

Les transactions à taux fixe moyennes sur deux ans ont atteint 6,66% mardi, selon les chiffres de Moneyfacts, après que les récentes hausses des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre ont fait grimper le coût d’emprunt. Mercredi, ce chiffre a atteint 6,7%.

C’est plus que les 6,65% observés le 20 octobre 2022 au milieu de la tourmente qui a suivi le budget de Mme Truss et Kwasi Kwarteng et les taux se situent désormais à un niveau jamais vu depuis août 2008, au plus fort de la crise financière mondiale.

Deux prêteurs britanniques, Santander et Nationwide Building Society, ont déclaré que les clients passant à de nouvelles offres étaient touchés par une augmentation moyenne des paiements d’environ 200 £ par mois.

La chancelière fantôme Rachel Reeves a imputé le coup porté aux ménages à « la bombe hypothécaire conservatrice ».

« 13 ans d’échec économique des conservateurs s’étendent de très loin – notre marché du logement en panne, notre économie précaire, la flambée des prix et les services publics en panne », a-t-elle déclaré.

Mme Reeves a ajouté que le parti travailliste « construirait une économie plus forte » avec « la sécurité financière et économique d’abord ».