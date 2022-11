1 million de flacons de médicaments contre la douleur et la fièvre pour enfants arrivent sur les tablettes canadiennes

Le Canada importe un million de bouteilles de médicaments contre la douleur et la fièvre pour enfants produits à l’étranger pour aider à atténuer une pénurie de plusieurs mois, les produits devant commencer à arriver sur les tablettes des magasins la semaine prochaine, ont annoncé vendredi des responsables fédéraux.

« La combinaison du VRS, de la grippe et de la COVID frappe durement notre pays, et ces médicaments peuvent être très utiles pour traiter certains des symptômes causés par ces virus », a déclaré le Dr Supriya Sharma, médecin-chef de Santé Canada.

“Santé Canada a exploré tous les leviers à sa disposition pour aider à atténuer la situation.”

L’offre étrangère a déjà commencé à entrer dans le pays, a-t-elle déclaré. Le médicament qui devrait arriver dans les magasins “au début de la semaine prochaine” comprend à la fois de l’ibuprofène liquide et de l’acétaminophène liquide, conçu pour les enfants.

Les responsables ont déclaré que les fabricants avaient augmenté leur production à des niveaux records, mais que la demande dépassait toujours l’offre.

Les expéditions arrivent alors que de nombreux hôpitaux pédiatriques canadiens sont toujours aux prises avec des niveaux élevés de patients aux prises avec des virus respiratoires.

Au niveau national, les tests de laboratoire montrent que 8 % des tests sont positifs pour le VRS et 16 % pour la grippe.

« Ces deux virus ont un impact important sur les enfants », a déclaré la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

REGARDER | À l’intérieur de l’un des plus grands hôpitaux pour enfants du Canada pendant la vague d’automne :

Anxiété et épuisement dans le plus grand hôpital pour enfants du Canada CBC News obtient un accès rare à l’intérieur du Hospital for Sick Children de Toronto alors que le personnel tente de faire face à une augmentation du nombre d’enfants gravement malades atteints de maladies respiratoires.

Les pédiatres exhortent les familles canadiennes à se faire vacciner contre la grippe

La Société canadienne de pédiatrie exhorte également les familles à s’assurer que tous les membres de leur foyer soient vaccinés contre la grippe.

L’organisation affirme que les enfants de moins de cinq ans et ceux souffrant de maladies chroniques sont plus susceptibles d’avoir besoin d’être hospitalisés s’ils attrapent la grippe.

Plus tôt cette semaine, les responsables de la santé publique ont signalé le début d’une épidémie de grippe, avec des niveaux de grippe plus élevés que les années précédentes.

La Société canadienne de pédiatrie et le Comité consultatif national recommandent que tous les enfants de six mois et plus reçoivent un vaccin antigrippal annuel.

L’agence affirme également qu’il est sûr de recevoir la grippe et d’autres vaccins en même temps.