1 million de dollars par match ? Préparez-vous pour l’avenir, fans de la NBA

Est-ce que « Blue Chips » vous a appris que vous obtenez 400 pour avoir signé votre nom sur vos SAT ?

Le Potentiel 100 millions de dollars d’hommes

De grosses offres NBA? Nous n’avons encore rien vu

Le contrat de Jaylen Brown a récemment bouleversé tout le monde : 300 millions de dollars pour le deuxième meilleur joueur des Celtics. Que se passe-t-il avec les accords de la NBA, en particulier avec cette nouvelle convention collective qui tente de restreindre la façon dont les équipes empilent les gros contrats ?

Mike Vorkunov a décidé de l’examiner plus en détail et de vous préparer pour le jour dans un avenir pas si lointain où les joueurs vedettes pourraient gagner 100 millions de dollars… PAR SAISON. Que se passe-t-il ici dans le Kent Bazemore ?

Alors que Mike s’effondre, des augmentations potentielles de 10% (maximum) du plafond salarial chaque saison dans le cadre de cette nouvelle CBA signifie que, en 2029-30, le salaire de départ d’un accord supermax pourrait être de 84 millions de dollars, avec un supermax de cinq ans totalisant 489 millions de dollars. D’ici l’année 4 du contrat, nous verrons plus de NEUF CHIFFRES versés à ces joueurs.

Ce sont des projections optimistes pour les finances de la ligue, mais dans les 15 à 20 prochaines années, nous pouvons certainement nous attendre à ce que les contrats maximum soient dans cette fourchette. La prochaine génération de joueurs de la NBA sont tous des gagnants du PowerBall.

Vérifions avec Shams.

Les dernières nouveautés de Shams

Ibaka parle du temps, partagé à Milwaukee

Le vétéran de la NBA, Serge Ibaka, a rompu sa séparation avec les Milwaukee Bucks dans une interview au stade avec moi qui a été diffusée hier, disant qu’il « ne pouvait plus supporter ce qui se passait » alors que son temps de jeu diminuait sans, a-t-il dit, une communication adéquate de la part de l’équipe.

Voici ce que vous devez savoir :

Ibaka, 33 ans, a déclaré qu’il avait signé avec Milwaukee en sachant qu’il n’allait pas jouer autant qu’il le voulait et qu’il avait parlé de la situation avec l’ancien entraîneur Mike Budenholzer avant de signer. « (Budenholzer) m’a dit en face : écoute, tu viens ici, je ne te promets rien – mais on ne sait jamais, c’est une longue saison, les gars peuvent avoir des blessures, il faut rester prêt », a déclaré Ibaka.

Ibaka a déclaré que les choses devenaient plus « confuses » lorsque son nom n’était pas appelé lorsque d’autres joueurs se blessaient, et qu’on lui demandait plutôt de jouer « lorsque les gars revenaient de blessures ». Il a dit qu’un manque de communication était le problème.

« Quand je vais parler au front office, ils me disent différentes choses. Ils m’aiment. Ils veulent que je sois là, ils veulent que je reste. Et quand je retourne sur le court, c’est différent. Il est arrivé à un point où je ne peux plus supporter cela. J’aime tellement ce jeu, mais si cela doit prendre ma tranquillité d’esprit, ma joie, ça n’en vaut pas la peine. J’ai gagné mon respect dans cette ligue. Au moins communiquer. Je ne demande pas de jouer; Je demande juste une communication.

Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici, y compris la réaction et l’analyse de notre initié Bucks Eric Nehm.

Revenons à toi, Zach.

À la recherche de Wemby 2.0

Zvonimir Ivisic est-il la vraie affaire?

Maintenant que Victor Wembanyama est dans la ligue, il est temps de trouver le prochain de lui, ce qui m’a conduit récemment à quelques faits saillants du grand homme croate Zvonimir Ivisic. Il mesure 7 pieds 2 pouces, il peut bouger et il a de solides compétences.

Il a presque 20 ans et s’est en fait retiré du repêchage de 2023 cet été. Cette semaine, il s’est engagé dans le Kentucky. J’ai donc décidé de demander à notre gourou du repêchage, Sam Vecenie, à propos d’Ivisic et de ce nouveau battage médiatique qui l’entoure.

Question: Quel est l’avantage d’Ivisic ?

Vécénie : Ivisic a une chance d’être un joueur de la NBA, mais il est beaucoup plus Bol Bol que Wembanyama en ce moment.

Il a d’immenses dons qui le rendent nouveau et intéressant en tant que joueur, et il vaut la peine d’être suivi, surtout maintenant qu’il est engagé dans le Kentucky. Mais ses fondamentaux sont partout sur la carte. Il n’est pas aussi bon défenseur que son taux de blocage l’indique. Il est horrible mécaniquement sur les écrans de balle et son taux de fautes est gargantuesque.

Offensivement, il peut tirer sur un vrai clip et a une capacité de maniement du ballon sur un sol ouvert, mais cela ne se traduit pas encore vraiment en demi-terrain.

Question: Était-il un vrai deuxième tour en termes de capacité par rapport aux inconvénients, ou était-il un deuxième tour parce que les équipes ne savaient pas s’il viendrait? Pourquoi s’est-il retiré ?

Vécénie : J’aurais eu une note tardive / non repêchée sur lui cette année en raison de la distance à laquelle il se trouve en défense.

Il essaie de tout écraser au détriment de jouer une défense solide en position et a un long chemin à parcourir avec son cadre. De plus, ses équipes n’ont jamais vraiment gagné. Lors des Championnats d’Europe U20 auxquels son équipe a participé et dont les fans continuent de tirer des clips, ils oublient de noter que son équipe croate a terminé 14e de la compétition après avoir terminé septième en 2022 et 2019, les deux dernières fois que la compétition a eu lieu. Ivisic n’était pas non plus un partant pour l’équipe, sortant principalement du banc derrière son frère jumeau, Tomislav, qui à ce stade est un meilleur basketteur. Il n’a pas tout à fait le même avantage athlétique ni les mêmes outils, mais son sens du jeu est exceptionnel.

Question: Si Zvonimir n’est pas le prochain Wemby, alors qui pourrait se rapprocher dans les prochaines années ?

Vécénie : Les évaluateurs de la NBA attendent quelques prospects.

Cooper Flagg pourrait être le prochain s’il décide de se reclasser et de participer au repêchage de 2025. Il est l’un des joueurs à double sens les plus efficaces que j’aie jamais évalués, possédant un sens du jeu et un timing incroyables pour un joueur qui n’a que 16 ans. Cam Boozer – le fils de Carlos Boozer – qui n’a toujours que 16 ans (mais n’est pas éligible au repêchage avant 2026) a des évaluateurs extrêmement excités par la qualité et la rondeur de son jeu offensif pour un attaquant physique de 6 pieds 9 pouces. AJ Dybantsa est un autre joueur de 16 ans qui a déjà ravi les dépisteurs en tant qu’ailier de 6 pieds 7 pouces qui peut créer son propre tir en tant qu’athlète de niveau élite.

Mais aucun de ces joueurs n’est exactement le genre de nouveau joueur auquel vous faites référence ici. Je ne suis pas sûr que nous allons voir un autre Wembanyama avant un bon bout de temps.

Vendredi du cinéma

La semaine dernière, nous avons passé en revue « Above the Rim ». Cette semaine, nous restons en 1994 avec le film universitaire « Blue Chips », avec Shaquille O’Neal, Nick Nolte et Anfernee Hardaway :

De vrais hoopers dans le film? Oh mon dieu, oui. O’Neal, Hardaway, Marques Johnson, Matt Nover, Larry Bird, Bobby Hurley, Calbert Cheaney, Geert Hammink et Rex Walters pour n’en nommer que quelques-uns. Nous avons également Bobby Knight, Rick Pitino, Jerry Tarkanian et d’autres entraîneurs. 10/10

Comment est l’histoire ? Bonne histoire avec une bonne approche de la corruption dans les cerceaux universitaires. Nous n’avons pas vu un film aussi poignant sur la corruption dans le sport universitaire depuis « Johnny Be Good » en 1988. L’entraîneur Pete Bell (Nolte) est un entraîneur universitaire à la Bobby Knight qui a commencé à perdre plus qu’il n’en avait l’habitude, il doit donc décider jusqu’où il est prêt à aller pour recruter Shaq, Penny et Ricky Roe. 9/10

Comment va le basket ? Incroyable. Pendant le tournage, ils ont joué plusieurs matchs avec les équipes, puis ont coupé des séquences pour s’adapter à l’histoire. C’est le meilleur ballon de basket que nous ayons jamais vu dans un film. 10/10

La piste est-elle crédible ? Nous avons un couple ici. Nolte le tue en tant qu’entraîneur Bell et fait un travail phénoménal. Shaq est extrêmement bon dans son premier film, jouant essentiellement une version de lui-même. Mais il le fait bien. Penny est rude en tant qu’acteur, mais le basket est bon. 8/10

Moment le moins crédible : Qu’un entraîneur universitaire aurait conscience de payer pour les joueurs. 1/10

At-il des moments vraiment mémorables? La partie la plus mémorable est que Penny a intentionnellement joué au basket désintéressé avec Shaq pendant le tournage de ce film, dans l’espoir d’influencer O’Neal pour persuader le Magic de jumeler le duo pour de vrai. Orlando a fini par échanger Chris Webber contre Hardaway et trois choix le soir du repêchage en 1993. 10/10

Souhaitez-vous le regarder à nouveau? Je le regarde quelques fois par an. C’est un chronomètre.

Verdict final : Je pense qu’il y a une conversation pour que ce film soit le meilleur film de basket-ball de tous les temps. Le basket est génial, Neon Boudeaux est la plus grande perspective de tous les temps, le sujet est bien fait et c’est juste un film amusant.

🏀🏀🏀🏀🏀/5

Classement des films Hoops en cours :

3. « Eddie » (1996)

2. « Au-dessus du bord » (1994)

1. « Blue Chips » (1994)

(Photo : Winslow Townson / États-Unis aujourd’hui)