1 million de dollars de fonds fédéraux pour stimuler les projets de transport dans la région d’Eugene

250 000 $ pour Conception du corridor de transport actif de la 30e avenue dans le comté de Lane : La conception d’un corridor de transport actif sur la 30e avenue devrait intégrer des dispositifs de sécurité pour les piétons, les cyclistes et les conducteurs. Les éléments prévus comprennent des terre-pleins centraux, des voies de virage, des améliorations aux intersections telles qu’un rond-point sur la 30e avenue et Eldon Schafer Drive, ainsi qu’un sentier à usage partagé du côté sud de la 30e avenue. Le coût total estimé du projet est de 1 288 734 $, avec un achèvement prévu pour 2027.

250 000 $ pour Franklin Boulevard : Partenariat pour reconstruire et redonner vie à un corridor à Springfield : Pour aligner Franklin Blvd. avec la vision de Springfield d’une communauté dynamique et accessible à pied, l’intersection de Franklin Blvd. et Mississippi Ave. seront rafraîchis pour la sécurité multimodale, y compris une installation de rond-point. Financé en partie par une subvention Rebuilding American Infrastructure with Sustainability and Equity (RAISE) du ministère américain des Transports, ce projet fait partie d’une refonte plus vaste avec un coût total estimé à 33,88 millions de dollarsqui devrait s’étendre jusqu’à fin 2028.