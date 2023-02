1 million de créations d’emplois prévues en Colombie-Britannique au cours de la prochaine décennie

Par Fabian Dawson, reporter de l’Initiative de journalisme local

La Colombie-Britannique verra près d’un million de créations d’emplois au cours de la prochaine décennie et a besoin d’une stratégie globale pour développer et attirer des talents qui peuvent répondre à la grave pénurie de main-d’œuvre de la province, indique un nouveau rapport du Greater Vancouver Board of Trade.

Actuellement, la province compte plus de 150 000 postes vacants, tandis que 700 000 personnes devraient prendre leur retraite au cours de la prochaine décennie, selon le rapport, qui présente des mesures ambitieuses à court, moyen et long terme pour pourvoir le nombre impressionnant de postes vacants attendus au cours de la dix prochaines années.

Le rapport – « Solving BC’s Workforce Challenges » – basé sur des mois de recherche avec plus de 5 000 membres, établissements d’enseignement, partenaires gouvernementaux et communautaires, s’articule autour de trois thèmes principaux ; Action immédiate, numérique d’abord et remodeler la façon dont nous générons des talents.

Il formule une série de 65 recommandations, y compris des mesures immédiates à prendre pour rationaliser le processus d’inscription des employeurs au programme des travailleurs étrangers temporaires de huit à 10 semaines à un maximum de trois jours.

Il demande également à la Colombie-Britannique de réorganiser la formation professionnelle, les opérations gouvernementales et le système d’éducation pour garantir que nous disposons de compétences numériques de pointe et de la création de parcours de formation spécifiques à l’emploi.

« Nous proposons une stratégie globale pour développer et attirer les talents requis pour les emplois d’un monde de plus en plus numérique, en tirant parti des données existantes et de l’expertise de l’industrie », a déclaré Bridgitte Anderson, présidente et chef de la direction du Greater Vancouver Board of Trade. “Le gouvernement, les établissements d’enseignement et le monde des affaires doivent former un nouveau partenariat et adopter des approches innovantes pour garantir que notre économie puisse gérer une démographie vieillissante tout en devenant une plaque tournante mondiale pour la technologie et l’innovation, avec la durabilité et la résilience au cœur.”

Reconnaissant que les défis du marché du travail auxquels sont confrontées les entreprises sont influencés par des facteurs sociétaux plus larges, le rapport explore également des moyens d’améliorer l’abordabilité du logement, d’améliorer la connectivité des transports en commun, d’augmenter la disponibilité des services de garde d’enfants et d’investir dans les soutiens en santé mentale.

« Notre entreprise n’est rien sans notre talent. L’industrie du divertissement de renommée mondiale de la Colombie-Britannique a connu une augmentation de la production qui a entraîné une pénurie de main-d’œuvre. Si nous voulons continuer à nous positionner en tant que leaders de l’industrie, nous devons innover dans la façon dont nous attirons, formons et retenons les personnes dont nous avons besoin pour piloter la technologie qui alimente ces productions », a déclaré Jennifer Twiner McCarron, PDG et présidente du Thunderbird Entertainment Group.

Le rapport exhorte le gouvernement provincial à faire un meilleur usage du système d’immigration du Canada pour relever les défis continus en matière de main-d’œuvre en :

Travailler avec les associations/organismes professionnels pour exiger une reconnaissance plus rapide des diplômes, en particulier dans les professions à forte demande.

Travailler pour réduire les délais de traitement en Colombie-Britannique pour que l’inscription d’un employeur pour un travailleur étranger temporaire soit complétée dans les trois jours ouvrables.

Veiller à ce que les délais de traitement des visas et des permis respectent le délai initial de six à sept mois d’Immigration Canada.

Prolonger ou supprimer la période d’expiration du test d’anglais général IELTS de deux ans.

Convoquer les établissements d’enseignement postsecondaire et les provinces pour discuter de la croissance des étudiants internationaux et essayer de donner la priorité à la croissance dans les domaines qui ont des besoins économiques.

Voici un aperçu de l’impact de la pénurie de main-d’œuvre sur certains secteurs du Grand Vancouver :

Restaurant et Hébergement

En septembre 2022, les entreprises de restauration et d’hébergement de Vancouver étaient les plus préoccupées par la pénurie persistante de main-d’œuvre, 61 % pensant que la pénurie de main-d’œuvre serait un défi critique et 57,2 % s’attendant à des difficultés pour recruter des employés qualifiés. Selon l’association des restaurants de la Colombie-Britannique, l’industrie a besoin de près de 35 000 travailleurs.

Aviation

L’industrie aéronautique est confrontée à des changements structurels massifs en raison de la pandémie. Après la pandémie, les aéroports et les industries connexes ont eu du mal à pourvoir les postes critiques liés à la manutention des bagages et à la sécurité lorsque les niveaux de voyage ont commencé à revenir aux niveaux d’avant la pandémie.

Construction

L’enquête 2022 sur les salaires et les avantages sociaux des associations d’entrepreneurs indépendants et d’entreprises montre que les trois quarts (75 %) de toutes les entreprises affirment qu’il n’y a tout simplement pas assez de travailleurs, contre 61 % en 2021. De plus, un rapport de la Colombie-Britannique L’Association de la construction révèle que 80 % des entrepreneurs s’inquiètent des pénuries de main-d’œuvre qualifiée.

Soins de santé

Les postes vacants dans ce secteur ont atteint un niveau record de 136 800 par rapport au premier trimestre de 2020, et le nombre de postes vacants a augmenté de 90,9 % (+65 000) au premier trimestre de 2022. Un Britanno-Colombien sur cinq n’a pas de médecin de famille .

Vétérinaire

Il y a environ 1 600 vétérinaires en activité en Colombie-Britannique et environ 40 % possèdent leur propre pratique, ce qui en fait un contributeur important au paysage des petites et moyennes entreprises en Colombie-Britannique, mais ce secteur n’atteint pas son plein potentiel et de nombreux Britanno-Colombiens sont incapables de trouver un vétérinaire pour leurs animaux de compagnie. Il n’y a pas actuellement d’école vétérinaire en Colombie-Britannique

Technologie

Le BC Labour Market Outlook 2021 prévoit que plus de 140 700 emplois dans les services professionnels, scientifiques et techniques seront disponibles au cours des 10 prochaines années. Cependant, l’industrie technologique de la Colombie-Britannique estime que le secteur connaîtra une croissance deux à trois fois supérieure aux prévisions du gouvernement, avec 262 290 à 362 071 créations d’emplois au cours de la prochaine décennie.

Métiers spécialisés

Les Perspectives du marché du travail de la Colombie-Britannique prévoient 85 000 créations d’emplois dans les métiers spécialisés au cours des 10 prochaines années. Les cinq premiers métiers en termes d’ouvertures d’emplois projetées sont : Cuisiniers; techniciens d’entretien automobile; aides et manœuvres en construction; coiffeurs et barbiers; et menuisiers.

