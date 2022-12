1 million de cambriolages et de vols abandonnés par des flics maladroits l’année dernière sans qu’ils trouvent de suspect

PLUS d’un million de cambriolages et de vols ont été abandonnés par les flics l’année dernière, selon des chiffres accablants.

Les forces en Angleterre et au Pays de Galles ont cessé d’enquêter sur 1 145 254 cas après avoir échoué à trouver un suspect.

Plus d’un million de cambriolages et de vols ont été abandonnés par les flics l’année dernière, selon des chiffres accablants Crédit : Getty – Contributeur

Les forces en Angleterre et au Pays de Galles ont cessé d’enquêter sur 1 145 254 cas après avoir échoué à trouver un suspect Crédit : Getty

Les données du ministère de l’Intérieur ont également révélé que la proportion de tous les crimes ayant abouti à une arrestation et à une inculpation était tombée à seulement 5,4 %, contre plus de 15 % il y a sept ans.

L’ancien Met DCI Mick Neville, 55 ans, a déclaré: “La police doit avoir honte.”

La police n’a même pas trouvé de suspect pour les crimes – qui coûtent en moyenne 1 400 £ pour chaque effraction.

Ils ne faisaient qu’une partie d’un total de deux millions d’infractions classées par les détectives, dont 300 000 crimes violents.

Et le taux d’inculpation global – la proportion de tous les crimes qui aboutissent à l’arrestation et à l’inculpation d’un suspect – est passé de plus de 15 % il y a sept ans à seulement 5,4 %.

Les chiffres du ministère de l’Intérieur pour l’Angleterre et le Pays de Galles de juin 2021 à juin 2022 ont révélé que 1 145 254 cambriolages et vols avaient été annulés parce que la police n’avait trouvé personne à pointer du doigt.

Les demandes d’accès à l’information ont également révélé que 899 cambriolages le jour de Noël n’avaient pas été résolus au cours des trois dernières années.

Et au cours des trois derniers mois de décembre, il y a eu 65 542 cambriolages, dont 54 364 cas clos sans suspects.

La nouvelle survient après que les flics locaux ont averti du risque que des cambrioleurs profitent de la période des fêtes alors que de nombreuses personnes sont en visite chez des amis et de la famille.

Les chefs de police ont récemment promis que chaque cambriolage verrait la visite d’un cuivre dans le but de restaurer la confiance dans le système.

Au total, il y avait deux millions d’infractions mises de côté par les détectives, dont 300 000 crimes violents Crédit : Getty

Les chefs de police ont promis que chaque cambriolage verrait la visite d’un cuivre dans le but de restaurer la confiance dans le système Crédit : Alamy

Un rapport récent de l’Inspection de la gendarmerie de Sa Majesté a révélé que les flics n’étaient pas en mesure d’enquêter efficacement sur les cambriolages et les vols en raison d’une pénurie de personnel et de détectives expérimentés.

L’inspecteur en chef de la police de Sa Majesté, Andy Cooke, a déclaré à l’époque que “les faibles taux d’accusation actuels pour ces crimes sont inacceptables” et a ordonné à la police de se mobiliser pour rétablir la confiance.

Le député conservateur et ancien ministre Brendan Clarke Smith a déclaré à propos des derniers chiffres: «Je salue l’engagement du Conseil national des chefs de police d’assister à chaque cambriolage à domicile.

“Le public veut voir ces criminels arrêtés, condamnés et enfermés.

‘Honteux’

L’ancien flic Mick Neville, 55 ans, a travaillé pour la Met Police – maintenant dirigée par le commissaire Sir Mark Rowley – pendant 28 ans.

Il a dit : « Ils doivent avoir honte.

La police n’est plus qu’un service d’attribution de numéros de crime maintenant.

“Avec le nombre de personnes qui ont des sonnettes Ring et CCTV, les opportunités de résoudre les cambriolages ont augmenté.

“Les policiers sont désormais obsédés par les absurdités de l’ordinateur.

“Plus vous êtes ordinaire, moins vous avez de chances d’obtenir un bon service de la part de la police si votre maison est cambriolée.”

Le parti travailliste a analysé les chiffres, que la secrétaire à l’intérieur de l’ombre, Yvette Cooper, a qualifiés de “honteux”.

Elle a déclaré: «Le vol et le cambriolage sont des crimes horribles et doivent faire l’objet d’une enquête appropriée, et pas seulement laisser les victimes faire une réclamation d’assurance.

“Le ministre de l’Intérieur n’a aucun plan pour renverser la situation et est plutôt obsédé par les gadgets plutôt que par un plan sérieux pour attraper plus de criminels.”

Le porte-parole libéral démocrate des affaires intérieures, Alistair Carmichael, a déclaré:

Alistair Carmichael a déclaré: “Voir autant de cambriolages non résolus, en particulier pendant la période des fêtes, est une condamnation accablante du bilan de ce gouvernement en matière de criminalité.”

Le ministère de l’Intérieur a répondu: «Comme l’a clairement indiqué le ministre de l’Intérieur, nous nous félicitons de l’engagement de la police à assister aux cambriolages à domicile.

“Nous continuons à soutenir la police, notamment par des investissements records et le recrutement de 20 000 agents supplémentaires d’ici mars 2023.”