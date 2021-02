Un certain nombre de gouvernements européens ont décidé d’imposer des restrictions sur les vols quittant le Royaume-Uni avant Noël après avoir appris qu’une nouvelle variante de Covid-19 identifiée dans le comté se répandait rapidement. Cela a contribué à une baisse de 83% du trafic au mois de décembre pour Ryanair.

« Covid-19 continue de faire des ravages dans l’industrie », a déclaré Ryanair dans un communiqué. Il a ajouté que le trafic de Noël et du Nouvel An « avait été gravement affecté » par les interdictions de voyager imposées aux voyageurs britanniques à la fin du mois de décembre.

La compagnie aérienne à petit budget est sur la bonne voie pour une perte nette comprise entre 850 millions d’euros (1,03 milliard de dollars) et 950 millions d’euros pour son exercice 2021, qui se terminera en mars. Il a fait état d’une perte nette de 306 millions d’euros pour les trois mois se terminant en décembre.

LONDRES – Ryanair s’attend à ce que cet exercice soit « le plus difficile » de ses 35 ans d’histoire, a déclaré la société lundi, alors que les gouvernements intensifient les restrictions de voyage dans le but de contenir de nouvelles variantes de Covid-19.

Le transporteur « s’attend à ce que les derniers verrouillages et les exigences de test Covid avant l’arrivée réduisent considérablement les horaires de vol et le trafic jusqu’à Pâques. »

La nouvelle année a vu les gouvernements européens prolonger ou introduire des verrouillages alors qu’ils faisaient face à une forte augmentation des nouvelles infections. Plus récemment, les pays de la région ont découragé les voyages non essentiels car ils cherchent à réduire le nombre de cas quotidiens. Il est actuellement difficile de savoir quand les pays commenceront à rouvrir leur économie et iront jusqu’à encourager les voyages à l’étranger.

Cependant, les gouvernements européens sont en train de vacciner leurs populations dans l’espoir que cela leur permettra de revenir plus rapidement à la normale au quotidien. Cependant, le déploiement du vaccin en Europe est confronté à des problèmes de production, d’approvisionnement et de paperasserie.

«Nous sommes rassurés par le succès du programme britannique de vaccination, qui est sur le point de vacciner près de 50% de la population britannique (30 millions) d’ici la fin mars. L’UE doit maintenant accélérer le rythme lent de son déploiement programme pour correspondre à la performance du Royaume-Uni », a déclaré Ryanair lundi.

Les actions de Ryanair sont en baisse d’environ 12% depuis le début de l’année.