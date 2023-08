1 jour après le signalement du décès de l’enfant, l’agence provinciale demande à la famille de rendre l’équipement médical

Une grand-mère de Winnipeg dit avoir reçu un appel téléphonique d’un employé provincial demandant que l’équipement médical de son petit-fils lui soit rendu quelques jours seulement après le décès de l’enfant de 12 ans.

« J’étais totalement énervée, ne croyant pas ce qu’ils demandaient », a déclaré Theresa Jobse.

Jobse a déclaré qu’un représentant de la Materials Distribution Agency, qui distribue des articles médicaux au nom de la province, a téléphoné le 9 août. L’appel est intervenu juste un jour après que la famille a informé la province du décès de Caleb McKague, et quatre jours après le 12 ans est décédé.

Elle a dit que l’employé avait une liste d’articles médicaux en possession de la famille et a demandé qu’ils lui soient rendus.

« Mon cœur s’est presque arrêté », a-t-elle déclaré. « Je me suis vraiment mis en colère. J’ai dit : ‘Comment peux-tu téléphoner en ce moment, à un moment comme celui-ci ?' »

Jobse a déclaré que l’homme au téléphone s’était excusé et lui avait dit qu’il ne savait pas pourquoi on lui avait demandé de récupérer l’équipement.

« Je ne sais même pas quels articles il énumérait parce que je l’ai arrêté en plein milieu de sa phrase », a-t-elle poursuivi. « J’ai mis du temps à me calmer.

Caleb a été décrit comme un garçon heureux qui aimait jouer avec ses cousins ​​et faire des sorties avec ses grands-parents. (Alicia Thwaites)

Jobse a déclaré qu’elle avait demandé à l’agent de dire à son manager de la contacter, mais qu’elle n’avait pas eu de réponse avant huit jours.

Elle a dit avoir été contactée par un responsable de l’Unité de soutien aux personnes handicapées et à la santé, qui, selon la province, travaille en étroite collaboration avec le MDA pour aider les gens à accéder à l’équipement et aux fournitures liées à la santé.

Cet appel a eu lieu le 16 août, un jour après que la mère du garçon a publié sur les réseaux sociaux, décrivant la conversation initiale avec l’agent.

« Ils se sont excusés auprès de moi, disant que cela n’aurait pas dû arriver, et qu’ils vont revoir leurs procédures et changer les choses pour s’assurer que cela ne se reproduise plus », a déclaré Jobse.

A touché le cœur de tout le monde

Jobse a déclaré que son petit-fils était décédé subitement le 5 août.

Caleb souffrait de paralysie cérébrale et d’épilepsie, et utilisait un fauteuil roulant et des tubes d’alimentation. Mais alors que son état de santé le rendait non verbal, Jobse a déclaré qu’il était toujours capable de charmer les personnes qu’il rencontrait.

« Il avait des yeux si brillants », a-t-elle déclaré. « Et son rire était tellement contagieux.

« Cognitivement, il comprenait tout ce que vous disiez, il ne pouvait tout simplement pas répondre », a-t-elle expliqué. « Mais il disait des choses à travers ses yeux. »

Caleb partage un moment avec son grand-père, décédé pendant la pandémie de COVID-19, sans être autorisé à avoir sa famille avec lui. (Alicia Thwaites)

Jobse a déclaré que la mort de Caleb faisait suite à deux autres défaites difficiles. Sa mère est décédée en juin et son mari est décédé en 2022 après avoir attendu seul dans une salle d’urgence en raison des restrictions du COVID-19 à l’époque.

« Cela a été quelques années difficiles pour notre famille », a-t-elle déclaré.

Elle a dit que Caleb était très proche de sa sœur cadette et de ses deux cousins, des enfants du même âge qui jouaient ensemble et faisaient des sorties avec leurs grands-parents.

Jobse a déclaré que les parents du garçon et d’autres proches prenaient mal la nouvelle, tout comme leurs voisins.

« Tout le monde à Transcona le connaît parce qu’il est allé partout avec nous », a déclaré Jobse, ajoutant que Caleb avait été ambassadeur de la Society for Manitobans with Disabilities en 2017 et 2018.

« Il a touché le cœur de tout le monde partout où il est allé. »

Jobse a déclaré que Caleb aimait passer du temps avec ses parents, Cindy et Aaron, et sa sœur de neuf ans, Chloé. (Alicia Thwaites)

Améliorer la communication

Dans une déclaration écrite, la province a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter des cas spécifiques, mais a déclaré que l’Unité de soutien aux personnes handicapées et à la santé « travaille attentivement avec l’Agence de distribution des matériaux (MDA) pour suivre son inventaire, et lorsque le DHSU est informé que l’équipement n’est pas n’est plus nécessaire, le DHSU avise MDA que l’équipement doit être retourné. »

La déclaration a confirmé que l’unité « revoit régulièrement les procédures et s’efforcera d’améliorer la communication entre les agences pour s’assurer qu’il y a une sensibilité autour de tout contact avec une famille en deuil ».

REGARDER | Famille choquée par l’appel de l’agence :

1 jour après le décès de l’enfant signalé, la province demande le retour de l’équipement médical Une famille manitobaine est choquée d’avoir reçu un appel d’un organisme provincial demandant le retour de matériel médical juste un jour après avoir signalé le décès d’un enfant de 12 ans à la province.

Jobse a déclaré qu’elle espère que les responsables tiendront cette promesse.

« Je veux m’assurer que cela n’arrive pas à une autre famille, qu’ils reçoivent un appel avant même que leur enfant ne soit enterré », a-t-elle déclaré.

Jobse a déclaré qu’ils contacteraient l’Agence de distribution des matériaux plus tard ce mois-ci au sujet du retour de l’inventaire, après que la famille se soit réunie pour la célébration de la vie du garçon.