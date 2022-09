1 jeune urbain chinois sur 5 est au chômage. C’est un énorme casse-tête pour Xi Jinping

Mais sa situation a radicalement changé cet été. Juste au moment où Cherry était sur le point d’obtenir son diplôme université cette année et commencer son travail, l’entreprise lui a dit que son offre avait été annulée car elle devait “ajuster” son activité et réduire ses effectifs.

Ses pairs ont reçu des appels similaires.

“Je pense que c’est à cause de la pandémie”, a déclaré le joueur de 22 ans. “La plupart des entreprises ont été touchées par les blocages de Covid cette année.”

Elle a demandé à n’être appelée que Cherry, par crainte de représailles de futurs employeurs.

La répression radicale de Pékin contre le secteur privé du pays, qui a commencé fin 2020, et son engagement indéfectible en faveur d’une politique zéro Covid, ont durement touché l’économie et le marché du travail.

“Nous, les nouveaux diplômés, sommes certainement le premier groupe de personnes à être licenciées, car nous venons de rejoindre l’entreprise et n’avons pas beaucoup contribué”, a déclaré Cherry.

Un nombre record de 10,76 millions de diplômés universitaires sont entrés sur le marché du travail cette année, à un moment où l’économie chinoise perd sa capacité à les absorber.

Le taux de chômage des jeunes a atteint à plusieurs reprises de nouveaux sommets cette année, passant de 15,3 % en mars à un record de 18,2 % en avril. Il a continué de grimper au cours des mois suivants, atteignant 19,9 % en juillet.

Le taux a légèrement baissé à 18,7% en août, mais reste toujours parmi les plus élevés jamais enregistrés, ont montré vendredi les données du Bureau national des statistiques.

Cela signifie qu’il y a actuellement environ 20 millions de personnes âgées de 16 à 24 ans sans emploi dans les villes et villages, selon les calculs de CNN basés sur des statistiques officielles qui évaluent la population de jeunes urbains à 107. million. Le chômage rural n’est pas inclus dans les données officielles.

“Il s’agit certainement de la pire crise de l’emploi pour les jeunes en Chine” depuis plus de quatre décennies, a déclaré Willy Lam, chercheur principal à la Jamestown Foundation à Washington DC.

“Le chômage de masse est un grand défi pour le Parti communiste”, a-t-il dit, ajoutant que la croissance économique et la stabilité de l’emploi sont essentielles à la légitimité du Parti.

Et, peut-être nulle part la crise plus visible que dans le secteur de la technologie, qui a souffert de la répression réglementaire du gouvernement et des sanctions américaines de grande envergure contre la Chine.

L’industrie autrefois en roue libre a longtemps été la principale source d’emplois bien rémunérés pour les jeunes travailleurs instruits en Chine, mais les grandes entreprises réduisent désormais leurs effectifs à une échelle jamais vue auparavant.

Alibaba ( BABA ) le titan du commerce électronique et du cloud, a récemment enregistré une croissance stable de ses revenus pour la première fois depuis qu’elle est devenue une entreprise publique il y a huit ans. Elle a réduit ses effectifs de plus de 13 000 au cours des six premiers mois de cette année.

Il s’agit de la plus forte réduction de ses effectifs depuis qu’Alibaba a été cotée à New York en 2014, selon les calculs de CNN basés sur ses documents financiers.

Tencent ( TCEHY ) , le géant des médias sociaux et des jeux, a licencié près de 5 500 employés au cours des trois mois précédant juin. Il s’agissait de la plus forte contraction de ses effectifs en plus d’une décennie, selon ses dossiers financiers.

“L’importance de ces dernières coupes dans l’industrie technologique ne peut être sous-estimée”, a déclaré Craig Singleton, chercheur principal sur la Chine à la Fondation pour la défense des démocraties, basée à Washington.

La crise de l’emploi dans le secteur de la technologie, le leader chinois de l’industrie Xi Jinping a proclamé qu’il serait le moteur de la prochaine phase de développement de la Chine, pourrait saper ses ambitions de faire du pays un leader de l’innovation et une superpuissance technologique mondiale au cours des deux à trois prochaines décennies.

“Ces dernières coupes représentent une double menace pour Pékin à l’avenir – non seulement des milliers de personnes se retrouvent inopinément sans emploi, mais maintenant ces géants chinois de la technologie auront moins d’employés qualifiés pour les aider à innover et à se développer pour affronter leur Western concurrents », a déclaré Singleton.

“Il y a un dicton dans les milieux d’affaires selon lequel” si vous ne grandissez pas, vous mourez “, et cette simple vérité menace de saper les ambitions technologiques plus larges de la Chine”, a-t-il ajouté.

Instabilité sociale

La technologie n’est pas le seul secteur à souffrir. Au cours des derniers mois, des licenciements massifs ont englouti des industries chinoises autrefois en plein essor, allant des cours particuliers à l’immobilier.

Cela pourrait être un problème majeur pour Xi et son gouvernement, qui a qualifié l’emploi de priorité politique absolue.

“Il y a de plus en plus d’indications que la confiance ténue qui existe entre le peuple chinois et le Parti communiste chinois commence à s’effriter, ce qui pourrait conduire à une rupture de la cohésion sociale”, a déclaré Singleton.

Cette année, la Chine a déjà été témoin de manifestations sans précédent au sein de sa classe moyenne. Un nombre croissant d’acheteurs de maisons désespérés à travers le pays ont cessé de rembourser leurs hypothèques, alors que la crise immobilière s’aggrave et que les promoteurs sont incapables de terminer les maisons à temps.

Des manifestations ont également éclaté dans le centre de la Chine plus tôt cette année, car des milliers de déposants n’ont pas pu accéder à leur épargne dans plusieurs banques rurales de la région.

La question du chômage est arrivée à un moment sensible pour le dirigeant chinois, ont déclaré des experts. Xi brigue un troisième mandat historique lorsque le Parti communiste tiendra son congrès le mois prochain.

“Le congrès du parti est si proche maintenant que je ne vois aucun risque significatif que les licenciements interrompent les préparatifs de la nomination de Xi et acceptent un troisième mandat révolutionnaire”, a déclaré George Magnus, associé au Centre chinois de l’Université d’Oxford.

Mais le chômage des jeunes constituera une “menace majeure” pour la stabilité économique et politique de la Chine à long terme, a-t-il ajouté.

Ce n’est pas comme si le gouvernement n’était pas au courant du problème, mais jusqu’à présent, il n’a pas été en mesure de proposer des solutions concrètes.

Le Premier ministre chinois Li Keqiang – le n ° 2 dans la hiérarchie du Parti communiste – s’est exprimé cette année sur l’économie en berne de la Chine et a souligné à plusieurs reprises la nécessité de stabiliser la situation de l’emploi “complexe et grave”.

Les autorités ont encouragé les jeunes à se lancer dans l’entrepreneuriat technologique ou à chercher des emplois à la campagne pour atténuer la pression.

En juin, les ministères de l’éducation, des finances, des affaires civiles, des ressources humaines et de la sécurité sociale ont publié conjointement une déclaration, ordonnant aux gouvernements locaux d’offrir des incitations fiscales et des prêts et d’attirer les diplômés universitaires pour travailler comme fonctionnaires de village ou pour y créer des entreprises.

Mais le gouvernement ne semble pas disposé à s’attaquer à la principale raison du ralentissement économique de la Chine cette année – la politique zéro Covid. Alors même que le reste du monde apprend à vivre avec Covid, la Chine continue de fermer les grandes villes où seul un petit nombre de cas éclatent. Au moins 74 villes étaient sous verrouillage total ou partiel au début du mois, affectant plus de 313 millions de personnes, selon les calculs de CNN.

Ces restrictions nuisent gravement à la deuxième plus grande économie du monde – les analystes prévoient une croissance de seulement 3 % ou moins pour cette année. Hors 2020 – lorsque la pandémie a commencé en Chine – elle marquerait la plus faible croissance annuelle du pays depuis 1976.

Mais la politique de Covid devrait rester en place pendant plusieurs mois, car Xi ne voudra pas voir une augmentation incontrôlable des cas de Covid jusqu’à ce que son avenir politique soit assuré, ont déclaré des experts.

Selon Magnus, “il est probable que la Chine essaiera de se débrouiller au cours des prochaines années, avec un risque élevé d’instabilité économique”.

Pour des diplômés comme Cherry – qui est toujours au chômage – cela signifie renoncer à son rêve de rejoindre l’industrie technologique et se tourner vers des emplois gouvernementaux moins bien rémunérés pour plus de stabilité.

“Je voulais travailler pour des sociétés Internet juste après l’obtention de mon diplôme, car je suis si jeune”, a-t-elle déclaré.

“Mais à cause de cet incident, ma façon de penser a changé. Je pense que c’est bien d’avoir de la stabilité maintenant.