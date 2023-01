1 jeune adulte sur 5 déclare consommer de la marijuana : enquête

5 janvier 2022 – Près d’une personne sur cinq aux États-Unis âgée de 12 ans ou plus a déclaré avoir consommé de la marijuana en 2021, selon les nouveaux résultats d’une enquête fédérale.

Parmi les 52 millions de personnes qui ont déclaré avoir consommé de la marijuana au cours de l’année écoulée, les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans étaient les plus susceptibles de déclarer en avoir fait, à 35 %. Ce groupe d’âge était également le plus susceptible de déclarer avoir eu une maladie mentale au cours de l’année précédente, à 34 %.

Le résultats faisaient partie de l’enquête nationale annuelle sur la consommation de drogues et la santé publiée mercredi par la Substance Abuse and Mental Health Services Administration.

“Comme les résultats le montrent clairement, des millions d’Américains, jeunes et moins jeunes, ont été confrontés à des problèmes de santé mentale et de toxicomanie – parfois les deux à la fois – au cours de la deuxième année de la pandémie”, a déclaré le secrétaire du département américain de la Santé et des Services sociaux, Xavier Becerra, dans un communiqué. déclaration.

L’enquête a eu lieu à la fois en personne et en ligne, et en raison de changements dans la façon dont elle a été effectuée, les responsables ont déclaré que les données ne peuvent pas être comparées avec précision aux résultats des années précédentes. Mais de nombreux signes indiquent que la consommation de drogues et les maladies mentales ont augmenté avec le début de la pandémie de COVID-19.