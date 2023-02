1 Indien disparu en Turquie frappée par un tremblement de terre, 10 coincés dans des régions éloignées : Centre

Un Indien qui s’était rendu en Turquie pour une visite de travail est porté disparu après un violent tremblement de terre qui a tué plus de 8 500 personnes dans le pays, a annoncé aujourd’hui le gouvernement.

Dix Indiens sont bloqués dans des régions reculées du pays mais sont en sécurité, a déclaré le ministère des Affaires étrangères, ajoutant qu’il y avait 3 000 Indiens en Turquie.

“Nous avons installé une salle de contrôle à Adana en Turquie. 10 Indiens sont coincés dans des parties reculées des zones touchées, mais ils sont en sécurité. Un ressortissant indien qui était en visite d’affaires est porté disparu. Nous sommes en contact avec sa famille et l’entreprise en Bengaluru qui l’emploie”, a déclaré le secrétaire de l’Ouest, Sanjay Verma.

L’Inde fournit du matériel, des fournitures médicales et de l’équipement à la Syrie et envoie des équipes de recherche et de sauvetage en Turquie dans le cadre de “l’opération Dost”, a déclaré le ministre des Affaires extérieures S Jaishankar plus tôt dans la journée.

La recherche de survivants se poursuit en Turquie et en Syrie, qui, ensemble, ont perdu plus de 11 000 personnes.

L’aide étrangère de plusieurs pays a commencé à arriver dans la région.

Sous #OperationDostl’Inde envoie des équipes de recherche et de sauvetage, un hôpital de campagne, du matériel, des médicaments et des équipements en Turquie et en Syrie. Il s’agit d’une opération en cours et nous publierons des mises à jour. pic.twitter.com/7YnF0XXzMx — Dr S. Jaishankar (@DrSJaishankar) 8 février 2023

“Dans le cadre de #OperationDost, l’Inde envoie des équipes de recherche et de sauvetage, un hôpital de campagne, du matériel, des médicaments et des équipements en Turquie et en Syrie. Il s’agit d’une opération en cours et nous publierons des mises à jour”, a tweeté M. Jaishankar.

Les chercheurs tiraient encore des survivants aujourd’hui, même si la fenêtre de sauvetage se rétrécissait. Pendant deux jours et deux nuits depuis le séisme de magnitude 7,8, des milliers de chercheurs ont travaillé dans des températures glaciales pour retrouver ceux qui sont encore en vie sous des bâtiments aplatis de chaque côté de la frontière.

Le chef du Croissant-Rouge turc, Kerem Kinik, avait averti que les 72 premières heures étaient critiques dans les efforts de recherche et de sauvetage, mais a souligné les complications des “conditions météorologiques difficiles”, a rapporté l’agence de presse AFP.

Les secouristes ont sauvé aujourd’hui des enfants retrouvés sous un bâtiment effondré dans la province turque de Hatay, durement touchée, où des pans entiers de villes ont été rasés.