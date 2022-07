1 homme tué, 4 autres blessés dans la fusillade de Crest Hill – Shaw Local

Crest Hill – Un homme a été tué et quatre autres personnes blessées lors d’une fusillade dimanche soir sur le parking de Forza Table & Tap à Crest Hill, a annoncé la police.

Vers 23 h 45 dimanche, des agents ont répondu à un signalement de personnes flânant dans le parking de Forza Table & Tap, 1827 Knapp Drive, selon un communiqué du département de police de Crest Hill.

Alors que des agents étaient sur les lieux pour disperser une grande foule de personnes, plusieurs coups de feu ont été tirés, a indiqué la police.

Les agents ont vu un homme allongé sur le sol et sont allés à son aide, a indiqué la police. Ils ont fourni des mesures de sauvetage à l’homme avant l’arrivée des ambulanciers.

L’homme a été emmené au centre médical Ascension Saint Joseph à Joliet avant de succomber à ses blessures, a indiqué la police.

L’identité de l’homme n’a pas été révélée. Le chef de la police de Crest Hill, Ed Clark, a déclaré que l’homme était au début de la trentaine.

Quatre autres personnes ont également été blessées dans la fusillade, a déclaré Clark.

Ces victimes ont été hospitalisées pour des blessures qui ne sont pas considérées comme mettant leur vie en danger, a indiqué la police.

Le groupe de travail Will-Grundy sur les crimes majeurs participe à l’enquête.

Toute personne ayant des informations est encouragée à contacter le détective de la police de Crest Hill, Joel Steen, au 815-741-5111.

Des pourboires anonymes peuvent être laissés à Crime Stoppers of Will County par téléphone au 800-323-6734 ou en envoyant un SMS à WILLCOCS et le pourboire au numéro 274637.