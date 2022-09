Un homme est mort et une femme est grièvement blessée après avoir été abattus par la police à Keremeos, en Colombie-Britannique.

La GRC a déclaré dans un communiqué de presse que des agents de son équipe régionale d’intervention d’urgence ont tenté d’arrêter l’homme et la femme vers 7 h 45 mardi pour des mandats en suspens dans le bloc 4100 de l’autoroute 3, à environ 100 kilomètres au sud de Kelowna.

La police a déclaré que l’homme aurait produit une arme et aurait ensuite été abattu par la police. La femme a ensuite été abattue alors que la situation continuait.

L’homme est décédé sur les lieux et la femme a été transportée à l’hôpital dans un état grave, a indiqué la police.

L’unité de neutralisation des explosifs de la GRC a été envoyée sur les lieux, qui ont été bouclés et sécurisés, en raison de ce que la police a qualifié de “dangers potentiels”.

Des voisins disent avoir entendu des coups de feu

Ron et Carol Schiebel vivent dans le Sunkatchers RV Park à environ 16 kilomètres au nord-ouest de Keremeos. Le couple dit avoir entendu toute l’interaction policière et qu’elle s’est déroulée dans un camp forestier non loin de leur mobil-home.

“Vers sept heures, j’étais sorti prendre un café dans le jardin et j’ai entendu une sirène forte”, a déclaré Ron. “Et alors [someone on] un haut-parleur disant : “Sortez, sortez”. Nous avons un mandat d’arrêt contre vous.'”

Schiebel dit avoir entendu des officiers crier et plusieurs fortes détonations – ce qu’il pense être des bombes fumigènes – au cours des 60 minutes suivantes.

“Ça a pris une bonne heure”, a-t-il dit. “Et puis tout d’un coup après le dernier coup, j’ai entendu quatre coups de feu.”

Le couple dit qu’ils n’ont pas vu l’opération de police, mais qu’ils l’ont entendue, y compris plusieurs cas de ce qui ressemblait à des cris de la police : “Baissez l’arme”.

Ils disent que les deux personnes impliquées dans l’interaction policière vivaient dans un autobus scolaire caché dans les bois près de la rivière Similkameen.

“Il y a des gens là-bas depuis deux ans”, a déclaré Carol, faisant référence au camp forestier. “Ce bus particulier est là depuis plus d’un an et les habitants sont allés voir la police … pour essayer de faire déplacer les gens.”

IIO enquête

L’Independent Investigations Office (IIO) de la Colombie-Britannique enquête actuellement. Le bureau est appelé à enquêter sur tout cas où l’action ou l’inaction de la police peut avoir contribué à des blessures graves ou à la mort.

L’IIO demande à toute personne disposant d’informations pertinentes, dashcam ou autre séquence vidéo de l’incident d’appeler son numéro 1-855-446-8477, ou de remplir le formulaire en ligne sur le site iiobc.ca.