1 femme sur 5 signale des mauvais traitements pendant les soins de maternité : CDC

« J’ai eu des milliers d’expériences et d’occasions d’être témoin des soins prodigués aux mères pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum. Tous ces soins n’étaient pas respectueux », a déclaré Wanda Barfield, MD du CDC, lors d’un appel aux médias mardi. « En tant que mère et femme noire, j’ai eu la chance d’avoir un obstétricien-gynécologue qui m’a sauvé la vie, ainsi que celle de mon fils, car il a respectueusement écouté mes préoccupations pendant que j’étais enceinte. »

Le nouveau CDC Signes vitaux Le rapport provient d’une enquête menée auprès de 2 400 femmes interrogées sur les soins médicaux qu’elles ont reçus au cours de leurs grossesses les plus récentes. Trente pour cent des femmes noires interrogées ont signalé des mauvais traitements, tout comme 29 % des femmes hispaniques, 27 % des femmes multiraciales, 18 % des femmes blanches, 20 % des femmes amérindiennes/autochtones d’Hawaï/des îles du Pacifique/autochtones de l’Alaska. et 15% des femmes asiatiques.

24 août 2023 – Une femme sur cinq signale des mauvais traitements infligés par des professionnels de la santé pendant la grossesse et l’accouchement – ​​un problème auquel les personnes de couleur sont confrontées à des taux encore plus élevés, selon une enquête publiée mardi par le CDC.

« Pourtant, ce rapport prouve que de nombreuses femmes vivent des expériences véritablement inacceptables », a-t-elle déclaré.

Les mauvais traitements décrits dans le rapport incluent les cris ou les réprimandes, les demandes d’aide rejetées et sans réponse, les menaces de refus de traitement et les atteintes à la vie privée. Le CDC a analysé les données de l’enquête Porter Novelli View Moms qui s’est déroulée du 24 au 30 avril de cette année.

Les personnes interrogées ont également signalé une discrimination fondée sur le statut d’assurance maladie. Vingt-huit pour cent des femmes sans assurance et 26 % bénéficiant d’une assurance publique ont déclaré avoir reçu des soins inadéquats, tandis que 16 % des femmes bénéficiant d’une assurance privée ont déclaré la même chose.

« Dans l’ensemble, les raisons les plus courantes de discrimination signalées étaient l’âge, le poids et le revenu, la raison la plus courante variant selon la race et l’origine ethnique », a déclaré Barfield, directeur de la Division de la santé reproductive du CDC au Centre national de prévention des maladies chroniques et Promotion de la santé.

Selon le rapport, l’enquête ne représente qu’une petite partie d’un problème bien plus vaste : des taux de mortalité maternelle aux États-Unis qui éclipsent ceux des autres pays à revenu élevé. Ces décès sont en augmentation depuis 2018, D’après le CDCet en 2021, le taux de mortalité était de 32,9 décès pour 100 000 naissances vivantes, contre 23,8 en 2020 et 20,1 en 2019. En 2021, le taux de mortalité maternelle pour les femmes noires était de 69,9 décès pour 100 000 naissances vivantes.