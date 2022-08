1. FC Union Berlin contre RB Leipzig – Rapport de match de football – 20 août 2022

Le RB Leipzig a perdu 2-1 contre l’Union Berlin samedi pour en faire trois matchs consécutifs de Bundesliga sans victoire alors que la crise de leur départ raté s’aggrave.

Union, qui occupe la deuxième place avec sept points de retard sur le Borussia Mönchengladbach à la différence de buts, a marqué deux fois en six minutes avec Jordan Pefok à la 32e et Sheraldo Becker à la 38e, marquant avec deux de leurs trois tirs au but en première mi-temps.

– Guide des téléspectateurs ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

– Football sur ESPN+ : FC Daily | Futbol Amériques

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

L’international américain Pefok, qui a également aidé sur le deuxième but, compte désormais trois buts en quatre matchs pour poursuivre son impressionnant début de vie dans son nouveau club.

Leipzig avait frappé le poteau avec Timo Werner dès le début mais a dû attendre la 83e minute pour que Willi Orban réduise le déficit avec une tête puissante et déclenche un combat tardif pour l’équipe de Domenico Tedesco, mais ils n’ont pas réussi à égaliser.

Le détenteur de la Coupe d’Allemagne, Leipzig, qui a perdu la Super Coupe contre le Bayern Munich le mois dernier, a fait match nul et perdu l’un de ses trois matches de championnat jusqu’à présent. Ils sont en phase de groupes de la Ligue des champions après avoir terminé quatrième devant Union la saison dernière.

Union, invaincu depuis un record du club de 10 matches de championnat consécutifs depuis la saison dernière, a maintenant réalisé son meilleur début de saison en Bundesliga.

Les champions du Bayern, avec six points, sont en action au VfL Bochum dimanche.