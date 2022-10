1 Farmers Market dans l’Illinois, # 3 Farmers Market dans le Midwest et Best of the Fox Best Farmers Market 2022! – Section locale de Shaw

Les votes sont lancés ! Nous sommes heureux d’annoncer que le Farmers Market + At The Dole a remporté le premier marché des fermiers de l’Illinois pour la deuxième année consécutive ! Nous avons également été élus Meilleur marché fermier par le Best of the Fox 2022 ! Merci à notre merveilleuse communauté d’avoir élu le Farmers Market + At The Dole comme le meilleur marché de producteurs de l’Illinois !

Sur 125 000 votes, le Farmers Market+ At The Dole a été reconnu par l’American Farmland Trust comme le premier marché de producteurs de l’Illinois et le 3e du Midwest ! Fondée en 1980, American Farmland Trust est une organisation agricole nationale engagée auprès des agriculteurs et des éleveurs ; travailler pour protéger nos terres agricoles, promouvoir des pratiques agricoles saines et garder les agriculteurs sur la terre. Depuis 2008, American Farmland Trust organise la célébration du marché agricole américain pour souligner l’importance de soutenir nos fermes locales. Leur slogan, “Pas de fermes, pas de nourriture®” nous rappelle d’acheter local !

Nous sommes fiers d’être le seul marché de producteurs, de promouvoir nos agriculteurs et vendeurs locaux et de vous apporter les produits les plus frais toute l’année ! L’automne bat son plein au Farmer’s Market+ At The Dole ! Embrassez les changements de saison avec toute la famille tous les dimanches de 10h00 à 14h00 jusqu’au 30 octobre sur la pelouse du Dole Mansion. Du 6 novembre à avril 2023, nous déplacerons le Market+ à l’intérieur pour continuer à vous fournir des produits frais et locaux tout l’hiver !

Le Farmers Market + At The Dole vous invite à découvrir ce qui fait de nous le marché de producteurs #1 de l’Illinois !

Avec de la musique live, des activités complémentaires pour les enfants, des vendeurs de nourriture, le Market+ Bar et bien plus encore ! Venez nous rendre visite tous les dimanches jusqu’au 30 octobre et voyez par vous-même pourquoi nous avons été élus le meilleur marché fermier ! (Attendez juste de voir ce qui vous attend pour Halloween !)

Pour plus d’informations, visitez https://www.farmersmarketatthedole.org/ et suivez-nous

à https://www.facebook.com/FarmersMarketatTheDole/

https://www.instagram.com/farmersmarketatd?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Le chômage

401, chemin Country Club.

Crystal Lake, Illinois 60014

815.307.4787

www.FarmersMarketAtTheDole.org