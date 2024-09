1 enfant sur 3 dans le monde est désormais myope : étude

Plus d’un tiers des enfants dans le monde étaient myopes en 2023, et cette proportion atteindra près de 40 % en 2050, selon une nouvelle étude.

La myopie, ou myopie, se produit lorsque les objets proches sont clairs, mais les objets éloignés sont flous. Selon l’étude publiée dans le Journal britannique d’ophtalmologie le mardi.

Des chercheurs de l’Université Sun Yat-sen de Guangzhou, en Chine, sont parvenus à leurs conclusions en analysant les résultats de 276 études portant sur plus de 5,4 millions d’enfants et d’adolescents dans 50 pays sur les six continents.

Bien que cette augmentation ait été en grande partie progressive, on a observé un pic notable après la pandémie de COVID-19, affirment les chercheurs, qui ont également noté des disparités régionales.

« La myopie est devenue un problème majeur de santé publique de nos jours, avec des preuves frappantes de l’augmentation rapide de sa prévalence, en particulier dans les pays d’Asie du Sud-Est comme Singapour, la Chine et Taiwan », selon l’étude, qui a révélé que les enfants d’Asie de l’Est avaient le taux de myopie le plus élevé, soit 35 %, soit plus du double du taux de leurs pairs blancs.

Cela pourrait être dû en partie au fait que les enfants d’Asie de l’Est commencent l’éducation formelle à l’âge de 2 ou 3 ans, plus tôt que les enfants d’autres régions, affirment les chercheurs.

Le Japon arrive en tête de liste, avec 86 % des enfants myopes. La Corée du Sud arrive en deuxième position, avec 74 %.

À l’échelle mondiale, les enfants des zones urbaines présentent des taux de myopie plus élevés que ceux des zones rurales, tandis que les filles sont légèrement plus susceptibles de souffrir de cette maladie que les garçons.

Un ophtalmologiste teste la vue d’un enfant. (Yamil Lage / AFP / Getty Images via CNN Newsource)

Les chercheurs ont souligné que les jeunes enfants étaient plus vulnérables aux facteurs environnementaux que les adultes, affirmant que « cela est particulièrement important pour les enfants d’âge préscolaire, car ils se trouvent dans une période critique de développement visuel caractérisée par une grande plasticité ».

À l’avenir, les chercheurs prévoient que la prévalence de la myopie continuera d’augmenter chez les enfants et les adolescents, atteignant 36,6 % en 2040 et 39,8 % en 2050.

Il y a cependant certaines choses que les parents peuvent encourager leurs enfants à faire pour protéger leur vision.

Les chercheurs recommandent aux jeunes de « prendre l’habitude de pratiquer régulièrement des mesures de protection des yeux ».

« Les étudiants devraient également augmenter le temps consacré à l’activité physique et diminuer le temps consacré aux activités non actives telles que regarder la télévision et des vidéos, jouer à des jeux informatiques et surfer sur Internet », affirment les chercheurs, qui appellent les responsables à réduire la charge des devoirs et du tutorat pour les étudiants, ainsi qu’à promouvoir les examens de la vue, la détection précoce et le traitement.

Ces recommandations ont été reprises par le Dr Benjamin Botsford, ophtalmologue à la faculté de médecine de l’UMass Chan, dans un article pour La Conversation en juin.

La progression de la myopie chez les enfants peut être ralentie en faisant des pauses et en évitant de travailler heure après heure. sur le téléphone ou l’ordinateura-t-il écrit.

Limiter le temps de lecture rapprochée en dehors de l’école – temps passé devant un écran ou autre – peut aider à ralentir la progression de la myopie chez les enfants, a-t-il ajouté.

Un temps d’écran prolongé peut provoquer une fatigue oculaire et une sécheresseBotsford suggère de suivre la « règle 20-20-20 ».

« Faites des pauses de 20 secondes toutes les 20 minutes pour regarder à 6 mètres de votre appareil. Concentrez-vous sur la relaxation des yeux et le clignement des yeux. L’utilisation occasionnelle de larmes artificielles, que l’on peut acheter sans ordonnance dans les pharmacies, peut aider à soulager la sécheresse oculaire », a-t-il déclaré.

Botsford conseille également de passer du temps à l’extérieur c’est bon pour les yeuxaffirmant que « cela a été corrélé à une incidence réduite de myopie dans l’enfance ».