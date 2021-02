1 enfant américain sur 7 vit dans la pauvreté. Des craintes mal placées sur les mères célibataires pourraient expliquer pourquoi.

Des gens transportent de la nourriture donnée par des bénévoles du Baltimore Hunger Project à l’extérieur de l’école primaire internationale de Padonia, le 4 décembre 2020, à Cockeysville, Maryland. | Olivier Douliery / Getty Images

Les programmes de protection de l’enfance populaire, mais un nouveau sondage Vox / Data for Progress indique que l’Amérique pourrait ne pas être en mesure de se débarrasser des inquiétudes de longue date pour les mettre en œuvre.

Un enfant américain sur sept vit dans la pauvreté, selon le Center for American Progress. Malgré la richesse du pays, les États-Unis ont l’un des pires taux de pauvreté infantile parmi les pays développés de la même manière.

Un nouveau sondage de Vox et Data for Progress indique qu’en dépit de la popularité des programmes de protection de l’enfance, l’une des raisons pour lesquelles nous n’avons pas réussi à aider des millions d’enfants pourrait être une préoccupation pour les programmes de bien-être public depuis des décennies: crainte répandue que certains puissent profiter de ces avantages.

Graphique de l’OCDE: Taux de pauvreté, total / 0-17 ans / 66 ans ou plus, ratio, annuel, 2018

L’introduction de la loi sur la sécurité de la famille du sénateur Mitt Romney au début du mois a centré la pauvreté des enfants dans la conversation politique nationale et a attiré les éloges de sources conservatrices et libérales. Comme l’explique Dylan Matthews de Vox, le projet de loi «révise l’actuel crédit d’impôt pour enfants et le transforme d’un bonus une fois par an en un soutien massif du revenu, versé mensuellement par la Social Security Administration» qui aiderait non seulement les parents ayant un revenu substantiel, mais les familles les moins bien rémunérées aussi.

Mais le projet de loi surprenant du républicain de l’Utah a provoqué des réactions négatives de la part des républicains et de certains chercheurs conservateurs.

Dans une déclaration publiée le jour de la publication du projet de loi, les sens. Marco Rubio (R-FL) et Mike Lee (R-UT) ont qualifié le plan de Romney d ‘«assistance sociale» et ont déclaré que «être pro-famille, c’est être pro-travail», insinuant que donner aux familles cet avantage les inciterait à rester à la maison. Scott Winship, directeur des études sur la pauvreté au groupe de réflexion conservateur de l’American Enterprise Institute, s’est également prononcé contre le plan, citant des inquiétudes dans une interview avec Ezra Klein du New York Times selon lesquelles les mères célibataires «pourraient se permettre de ne pas travailler».

Plusieurs chercheurs éminents, dont Sam Hammond, directeur de la politique de pauvreté et de bien-être au sein du groupe de réflexion de droite Niskanen Center, et Matt Darling, économiste chez Ideas42, une organisation à but non lucratif en économie comportementale, ont cité plusieurs recherches qui repoussent ces affirmations. Lors d’un débat avec Winship, Hammond a déclaré que même si les gens travaillent moins avec l’avantage élargi, «Ce dont nous parlons est de l’ordre d’une heure de travail perdue par semaine» – en échange de la sortie de 5,1 millions de personnes de la pauvreté.

Mais, comme toujours, la politique de l’aide sociale peut être plus importante que la réalité. Dans le sondage Data for Progress / Vox, mené du 12 au 15 février auprès de 1 169 électeurs probables, les répondants ont appris que «certains législateurs du Congrès proposent de créer une allocation pour enfant … ouverte à toutes les familles de la classe moyenne et à faible revenu. Si ce programme est créé, dans quelle mesure seriez-vous préoccupé ou non par le fait que certaines mères célibataires choisissent de réduire légèrement le nombre d’heures de travail pour un salaire chaque semaine? »

Une majorité (57%) des personnes interrogées se sont déclarées assez ou très inquiètes, dont 49% des démocrates, 68% des républicains et 57% des indépendants.

Données pour le sondage Progress / Vox réalisé du 12 au 15 février 2021, auprès de 1169 électeurs probables.

Pour être clair: les sondages visant à fournir de l’argent aux enfants sont extrêmement populaires. Dans un autre sondage Data for Progress, 68% soutiennent un régime d’allocations familiales, avec une forte majorité de républicains, démocrates et indépendants.

Mais lorsqu’on lui présente la possibilité que les mères célibataires, qui ont toujours été des boucs émissaires en tant que «reines du bien-être», réduisent légèrement les heures de travail, l’électorat américain montre son engagement de longue date en faveur de la soi-disant «dignité du travail». Le mythe de la reine du bien-être a été popularisé par le président Ronald Reagan, qui a décrit le système de protection sociale comme criblé de fraude et d’abus de la part d’acteurs non méritants, suscitant des sentiments anti-noirs et anti-pauvres.

Ni le plan de Romney ni un plan similaire publié par les démocrates fournirait presque assez pour vivre sans travailler.

Alors que le plan de Romney, présenté plus tôt ce mois-ci, serait «l’un des forfaits de prestations pour enfants les plus généreux jamais, quel que soit le parti politique», comme Matthews l’a signalé, il ne serait que de 3 000 $ à 4 200 $ par an et par enfant. Le plan fournirait une allocation mensuelle forfaitaire aux parents; ceux qui ont des enfants jusqu’à 5 ans recevraient 350 $ par mois, et ceux qui ont des enfants entre 6 et 17 ans recevraient 250 $ par mois – certainement pas assez pour vivre. De même, le plan des démocrates, annoncé rapidement après que Romney eut présenté le sien, fournirait entre 3 000 et 3 600 dollars par an.

Mais le fait demeure que les Américains sont réceptifs aux parents célibataires de bouc émissaire (en particulier les mères) pour ne pas travailler ou ne pas travailler assez dur. Les sénateurs républicains ont déjà montré qu’ils étaient prêts à toucher cette corde si ces plans gagnaient suffisamment en popularité.

Un précédent sondage réalisé par Vox et Data for Progress a exploré comment l’engagement de l’électorat américain à assurer «l’équité» dans la distribution des prestations gouvernementales peut nuire à l’efficacité de ces programmes et nuire à des millions de personnes dans le besoin.

Il reste à voir si le fait de s’inquiéter du fait que les mères célibataires reçoivent des secours du gouvernement l’emporte sur la possibilité de sortir des millions d’enfants de la pauvreté.