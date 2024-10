1 dose de vaccin anti-cancer contre le VPH a le même impact que 2 : étude – National

L’utilisation d’une dose du vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) est aussi efficace pour prévenir le cancer du col de l’utérus que deux ou trois doses, suggèrent de nouvelles recherches.

Une étude évaluée par des pairs et publiée dans Journal de l’Association médicale canadienne (JAMC) a découvert lundi qu’une dose unique de vaccin contre le VPH pourrait prévenir un nombre similaire de cancers du col de l’utérus, d’infections au VPH et d’autres cancers liés au VPH qu’un programme à deux doses chez les hommes et les femmes au Canada.

C’est le cas si la protection vaccinale reste élevée pendant les périodes d’activité sexuelle maximale, indique l’étude.

Les données cliniques à l’appui de cette hypothèse étaient solides chez les personnes âgées de neuf à 20 ans, a déclaré la Dre Chantal Sauvageau, co-auteure de l’étude et médecin de santé publique à l’Institut national de santé publique du Québec.

« L’étude montre qu’un programme à dose unique avec le vaccin contre le VPH aurait le même impact que des programmes à deux ou trois doses dans la prévention des infections et des cancers et qu’il s’agit également d’un moyen plus efficace d’utiliser ces vaccins », a-t-elle déclaré. Global News dans une interview.

Sauvageau est membre du groupe de travail sur le VPH du Comité consultatif national de l’immunisation, qui a proposé des changements aux calendriers de vaccination au Canada.

En juillet, Le CCNI a mis à jour ses recommandations pour le vaccin contre le VPHrecommandant fortement une dose du vaccin Gardasil-9 aux Canadiens âgés de neuf à 20 ans. Un schéma thérapeutique à deux doses était auparavant recommandé pour ce groupe d’âge.

Pour les Canadiens âgés de 21 ans et plus, la recommandation est désormais de deux doses du vaccin Gardasil-9 – au lieu de trois – administrées à six mois d’intervalle.

Pour les personnes de neuf ans et plus immunodéprimées ou vivant avec le VIH, le CCNI recommande toujours un calendrier de trois doses.

Au Canada, Gardasil-9 est le vaccin recommandé puisqu’il offre une protection contre le plus grand nombre de types de VPH et de maladies associées.

Le CCNI a déclaré à Global News qu’il continuera de surveiller les preuves des calendriers de vaccination à dose unique contre le VPH à mesure que les preuves seront disponibles dans les essais cliniques, les données canadiennes et d’autres pays où des calendriers similaires sont adoptés, comme le Royaume-Uni et l’Australie, et qu’il mettra à jour les directives si nécessaire.

La recommandation canadienne est conforme à la Organisation Mondiale de la Santéqui recommande un calendrier d'une ou deux doses pour les filles et les femmes âgées de neuf à 20 ans et deux doses à six mois d'intervalle pour les patients de plus de 21 ans.





Sauvageau a déclaré que certaines données suggèrent qu’une dose de vaccin contre le VPH pourrait également être utile aux personnes âgées de plus de 20 ans, mais pas suffisamment pour formuler une recommandation forte pour le moment.

La réduction des doses libérera non seulement les vaccins mais aussi ceux qui les administrent, a-t-elle déclaré, les infirmières devant se rendre moins souvent dans les écoles.

Cela pourrait également contribuer à réduire les coûts et à augmenter le taux de vaccination, a déclaré Sauvageau, citant l’exemple de l’Australie, qui a également mis en œuvre ce changement l’année dernière.

Le VPH est l’une des infections transmissibles sexuellement les plus courantes au Canada, avec jusqu’à 75 pour cent des adultes sexuellement actifs on estime qu’ils seront infectés à un moment donné de leur vie.

Le OMS affirme que le VPH est la principale cause du cancer du col de l’utérus, surtout si l’infection persiste, mais la plupart des infections se résolvent d’elles-mêmes sans symptômes.

En 2022, il y avait 1 730 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus et 760 nouveaux décès signalés au Canada, selon les données de l’OMS.

Sauvageau a déclaré que le vaccin contre le VPH est « parmi les meilleurs » avec un niveau d’efficacité élevé de 95 pour cent.

« Même dans le scénario le plus pessimiste envisagé par l’étude, nous pouvons voir que nous serons en mesure d’éliminer le cancer du col de l’utérus si nous pouvons avoir une bonne couverture vaccinale. Donc, ces vaccins fonctionnent vraiment très bien.