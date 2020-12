Voici ce qui se passe vendredi avec la pandémie de coronavirus aux États-Unis:

TROIS CHOSES À SAVOIR AUJOURD’HUI

– Un prisonnier d’État et fédéral sur cinq aux États-Unis a été testé positif pour le coronavirus, un taux plus de quatre fois plus élevé que la population générale. Dans certains États, plus de la moitié des prisonniers ont été infectés, selon les données recueillies par l’Associated Press et The Marshall Project.

– Le chef de la Food and Drug Administration a déclaré jeudi soir que son agence allait autoriser rapidement le deuxième vaccin COVID-19 pour lutter contre la pandémie. Les commentaires sont venus des heures après que le coup de feu ait remporté l’approbation clé d’un comité consultatif gouvernemental.

– Les responsables de la santé américains constatent un manque étonnant de demande de médicaments contre le COVID-19 qui peuvent aider à empêcher les personnes infectées de sortir de l’hôpital, médicaments qu’ils se sont précipités dans les États au cours des dernières semaines alors que les décès établissaient de nouveaux records.

LES CHIFFRES: La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux décès quotidiens aux États-Unis est passée au cours des deux dernières semaines de 1834 le 3 décembre à 2633 jeudi, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

NOMBRE DE MORT: Le nombre de morts aux États-Unis s’élève à près de 312 000 personnes, contre 300 000 au début de la semaine.

CITATION: «Je pense que nous savons que cela ne sera pas parfait. Nous n’avons pas de vaccin pour tout le monde tout de suite, nous allons donc devoir prendre des décisions difficiles. »- Claire Hannan, directrice exécutive d’une organisation qui représente les gestionnaires des programmes de vaccination de l’État.

ICYMI: Le vice-président Mike Pence est devenu le plus haut responsable américain à recevoir vendredi la première dose du vaccin COVID-19 lors d’un événement télévisé en direct visant à rassurer les Américains que le coup est sûr. Il a célébré cette étape comme «un miracle médical» qui pourrait éventuellement contenir la pandémie.

À L’HORIZON: Un panel fédéral de médecins et de chercheurs médicaux devrait approuver le vaccin moderne, suivi par la FDA en quelques heures ou quelques jours.

