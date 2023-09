1 bébé mort et 3 enfants hospitalisés après une exposition au fentanyl dans une garderie de New York

Un homme et une femme ont été arrêtés pour meurtre après la mort d’un bébé et trois autres enfants ont été hospitalisés vendredi après avoir été exposés à des opioïdes dans une garderie du Bronx, a annoncé la police.

En plus des accusations de meurtre, Carlisto Acevedo Brito, 41 ans, et Grei Mendez, 36 ans, ont été arrêtés samedi soir pour plusieurs chefs d’homicide involontaire, d’agression, de possession criminelle d’une substance contrôlée et de stupéfiants et de mise en danger du bien-être d’un enfant après le 1- Nicholas Dominici, 1 an, est décédé et trois autres enfants ont été hospitalisés après avoir été exposés au fentanyl à la garderie du Bronx.

La relation de Brito et Mendez avec la garderie n’était pas immédiatement apparente et la police n’a pas immédiatement répondu à une question demandant des éclaircissements.

Il n’était pas non plus clair dans l’immédiat s’ils disposaient d’avocats qui pourraient parler en leur nom.

Un porte-parole du bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York n’a pas immédiatement répondu à une question dimanche matin sur la mort de Nicholas.

La police a déclaré que l’appel au 911 était arrivé vendredi peu après 14 h 40. Les agents ont découvert Dominici inconscient et inconscient, et il a été déclaré mort au centre médical de Montefiore à son arrivée.

Les policiers ont également trouvé un garçon de 2 ans et une fille de 8 mois inconscients, qui ont également été transportés à Montefiore ; le garçon est dans un état critique et la fille est stable, a indiqué la police.

Un troisième enfant, un garçon de 2 ans, a également été hospitalisé au BronxCare Health System, où il se trouve dans un état stable, a indiqué la police.

Le chef du détective du NYPD, Joseph Kenny, a déclaré aux journalistes que la mère du troisième enfant l’avait elle-même emmenée à l’hôpital après l’avoir récupéré à la garderie vers 12 h 15 ce jour-là et avoir remarqué qu’il « agissait de manière léthargique et insensible » une fois rentrés chez eux. À l’hôpital, le personnel a administré du Narcan, l’antidote aux surdoses d’opioïdes, pour sauver la vie du garçon, a déclaré Kenny.

Kenny a ajouté que les premiers intervenants ont également administré du Narcan aux trois enfants qu’ils ont trouvés à la garderie.

Après avoir exécuté un mandat de perquisition à la garderie, les responsables de la police de New York ont ​​trouvé une « presse kilo », que Kenny a décrite comme un article « couramment utilisé par les trafiquants de drogue pour emballer de grandes quantités de drogues ».

La garderie a été agréée par l’État et inspectée pour la dernière fois par des responsables du ministère de la Santé et de l’Hygiène mentale le 9 septembre, selon Kenny et le commissaire du ministère de la Santé et de l’Hygiène mentale, Ashwin Vasan, qui ont ajouté qu’aucune violation n’avait été constatée à ce moment-là. et qu’il s’agissait d’une inspection surprise dont les responsables de la garderie n’avaient pas été informés à l’avance.

Vasan a ajouté que la garderie était une garderie à domicile qui a ouvert ses portes en janvier et qu’elle a fait l’objet de deux inspections de routine au début afin d’obtenir sa licence.

L’enquête est en cours, a ajouté Kenny.

Le maire Eric Adams a qualifié la tragédie de « véritable signal d’alarme pour les personnes qui ont des opioïdes ou du fentanyl chez elles ».

« Le simple contact est mortel pour un adulte et extrêmement mortel pour un enfant », a-t-il ajouté.

Une étude publiée plus tôt cette année dans la revue Pediatrics a révélé que les opioïdes étaient la substance la plus courante contribuant aux décès par empoisonnement des enfants âgés de 5 ans et moins, représentant plus de 47 % des décès par empoisonnement chez les enfants de ce groupe d’âge entre 2005 et 2018. , soit 346 sur 731 décès au total signalés au National Center for Fatality Review and Prevention. L’auteur principal de l’étude a déclaré que les signes d’intoxication aux opioïdes chez les jeunes enfants comprennent une respiration lente et superficielle, des pupilles contractées et une apparence insensible ou molle.

Narcan est devenu disponible en vente libre plus tôt ce mois-ci, dans une démarche qui, espèrent les défenseurs, contribuera à contrecarrer l’aggravation de l’épidémie d’opioïdes dans le pays, qui a conduit à plus de 107 000 décès par surdose – un niveau record – en 2021, selon les Centers for Contrôle et prévention des maladies.

La Substance Abuse and Mental Health Services Administration dispose d’une ligne d’assistance nationale 24h/24 et 7j/7 pour les personnes ayant des problèmes de toxicomanie et les membres de leur famille. La hotline, qui offre une assistance en anglais et en espagnol, est joignable au 1-800-662-HELP (4357). Pour trouver des services de traitement de santé comportementale, visitez Site Internet de SAMHSA.