1 avocat spécial, 2 affaires jettent une nouvelle ombre sur l’offre de retour de Trump

La présidence de Donald Trump a subsisté dans l’ombre froide de l’enquête d’un avocat spécial. Désormais, sa campagne présidentielle fera de même.

Rencontrez Jack Smith. C’est le nouveau Robert Mueller.

L’ancien procureur fédéral prendra en charge deux enquêtes criminelles en cours impliquant l’ex-président et son enquête planera sur le retour politique tout juste annoncé de Trump.

Le ministère américain de la Justice a annoncé vendredi qu’il avait nommé Smith dans le but d’éviter les accusations de parti pris politique, maintenant que Trump est à nouveau candidat politique. Il a lancé mardi sa dernière course à la Maison Blanche.

Une affaire contre lui implique des efforts pour annuler les élections de 2020 ; le second implique la manipulation par Trump de documents classifiés et une obstruction potentielle à la justice.

“Il n’y a jamais rien eu de tel dans l’histoire américaine”, a déclaré Ben Gershman, un ancien procureur de la corruption à Manhattan, à CBC News après l’annonce, faisant référence à une enquête criminelle sur un ancien président.

“Nous écrivons sur une table rase.”

Le procureur général Merrick Garland a déclaré que l’avocat spécial Jack Smith reprendrait l’affaire concernant les documents classifiés trouvés à Mar-a-Lago et celle concernant les élections de 2020. (Andrew Harnik/AP)

Prédiction : Chaos en 2024

Sur la base de ce qui est connu du public, Gershman prédit des actes d’accusation d’ici quelques mois, puis une période de mise en état d’un an, les procès commençant vers l’été 2024.

En plein coeur d’une élection présidentielle.

Certains autres analystes juridiques pesant vendredi ont fait des prédictions similaires. Un ancien procureur fédéral a déclaré que cette évolution était plus grave que les problèmes juridiques passés de Trump.

Renato Mariotti, qui était un candidat démocrate au niveau de l’État de l’Illinois après sa carrière de procureur, tweeté qu’il ne s’attendait jamais à des accusations contre Trump dans l’enquête Mueller et qu’il reste sceptique quant aux accusations liées à l’insurrection du 6 janvier.

14/ Ce que cela me signale, c’est qu’une inculpation de Trump est probable. Je ne dis pas cela à la légère. Au cours de l’enquête Mueller, j’ai dit que son rapport décevrait les détracteurs de Trump. Je ne pensais pas que “l’extorsion” de l’Ukraine était passible de poursuites. Je suis sceptique quant aux frais de 1/6. —@renato_mariotti

Mais le cas des documents, dit-il, est différent – ​​plus facile à prouver.

Il dit que Garland ne nommerait pas de procureur à moins qu’il ne considère une mise en accusation de Trump comme une possibilité probable, ou à tout le moins significative.

L’externalisation de la sonde fera-t-elle baisser la température politique ?

Grosse chance.

La critique viendra. Il sera attisé par des experts et des politiciens. Le sénateur Ted Cruz l’a déjà appelé militarisation politique du ministère de la Justice. La représentante républicaine Marjorie Taylor Greene veut nouvelle majorité au Congrès de son parti pour couper le financement du ministère de la Justice.

Certains ont déjà commencé à attaquer Le dossier de Smith sur une affaire passée contre un gouverneur républicain, et dans un Le scandale du fisc qui a enragé les républicains à l’époque.

La simple recherche de la maison de Trump en Floride pour ces documents classifiés déchaînés une vague de menaces en ligne au cours de l’été — et ce, sans qu’aucune accusation ne soit portée pendant une campagne électorale.

REGARDER | Trump court à nouveau : Trump lance la campagne pour la présidence américaine de 2024 L’ancien président américain Donald Trump a annoncé qu’il se présenterait à nouveau pour le poste en 2024. Il est le premier républicain à annoncer sa candidature.

Cette semaine encore, Trump a dénoncé une prétendue vendetta du ministère de la Justice/FBI contre lui.

“Je suis une victime, je vais vous le dire. Je suis une victime”, a-t-il déclaré dans sa résidence, Mar-a-Lago, lors du lancement de sa campagne présidentielle de 2024.

L’effet politique d’un autre conseil spécial est impossible à évaluer.

L’enquête de Smith pourrait-elle aider Trump ? Le sien rebondir en soutien parmi les républicains après le raid de Mar-a-Lago le suggère.

Cela pourrait-il blesser Trump? Peut-être. Certains républicains recherchent déjà un candidat plus sûr et moins sujet au drame pour 2024 au milieu de son plus pauvre nombre de sondages récemment dans un match de nomination hypothétique contre le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Il convient de noter la Constitution américaine ne fait pas interdire à quelqu’un de se présenter à la présidence s’il est sous le coup d’une inculpation pénale.

Smith, vu ici sur une photo non datée publiée par le ministère américain de la Justice, est un ancien procureur fédéral qui a travaillé plus récemment à la Cour pénale internationale. (via Reuters)

Vendredi, en réaction aux dernières nouvelles, Trump a laissé entendre qu’il ne coopérerait pas à l’enquête.

“Je ne vais pas y participer”, a-t-il déclaré à Fox News. “Je ne vais pas participer à ça.… Je traverse ça depuis six ans — pendant six ans J’ai traversé ça, et je ne vais plus le vivre.”

Compte tenu de la politique explosive en jeu, dit Gershman, le procureur général a fait ce qu’il fallait en renvoyant les affaires.

Il dit que cela pourrait neutraliser certaines critiques et qu’il pense également que cela pourrait avoir un effet positif sur un jury si jamais des accusations étaient portées.

Gershman dit que trouver un jury impartial pour tout procès Trump serait monumental. Mais ce jury aurait probablement entendu des informations selon lesquelles l’affaire avait été portée par un procureur indépendant, plutôt que par l’administration Biden elle-même.

“S’ils appuient sur la gâchette [on charges]il va y avoir des cris, des hurlements et de l’hystérie”, a-t-il déclaré.

“Je vois [Garland] comme étant très, très prudent.”

Après deux ans et des dizaines d’actes d’accusation, Mueller ni exonéré ni inculpé Atout.

Smith rentre maintenant d’Europe, où il est procureur spécialisé dans une affaire impliquant des atrocités commises au Kosovo. Il a auparavant travaillé à la Cour pénale internationale et dans divers rôles de procureur aux Etats-Unis.

Il y a quelques semaines à peine, il a prononcé les plaidoiries finales dans l’affaire contre un commandant de l’Armée de libération du Kosovo accusé d’avoir torturé et tué des détenus dans les années 1990.

“La responsabilité n’a pas de date d’expiration”, a déclaré Smith au tribunal. “Et l’état de droit compte.”