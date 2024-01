1 AVENUE CORPORATE / Pelli Clarke & Associés

©Zefeng Zhang

Description textuelle fournie par les architectes. Située au confluent du fleuve Yangtze et du fleuve Han, Wuhan possède un paysage géographique unique avec de nombreuses rivières et lacs, et est réputée comme la « porte d’entrée vers neuf provinces ». Depuis 2009, PC&P a participé à la planification et à la conception du Wuhan Tiandi Business Center, qui comprend trois blocs urbains d’un centre commercial pour le Wuhan Tiandi Horizon South Hall et à la conception architecturale de trois tours : la tour principale – 1 Corporate Avenue (A1), haute de 376 mètres, achevée en 2022 ; le Centre international de renseignement (A2), haut de 156 mètres, achevé en 2015 ; et le bâtiment CITIC Pacific (A3), haut de 186 mètres, achevé en 2016.

© CreatAR

© CreatAR

Le centre d’affaires Wuhan Tiandi est une extension de Wuhan Tiandi. Avec une densité de construction plus élevée, il vise à remodeler l’interface urbaine et le centre communautaire de la ville, créant ainsi une destination prisée pour les affaires et le tourisme. Les trois tours sont d’apparence monumentale et inspirées de la forme des sampans historiques naviguant sur le fleuve Yangtze, incarnant l’esprit optimiste et confiant de Wuhan en tant que centre politique, économique, financier, culturel, éducatif et de transport de la Chine centrale.

© CreatAR

© CreatAR

En tant que plus haute tour de bureaux de la province du Hubei à ce jour, Wuhan 1 Corporate Avenue, la tour principale, ainsi que les immeubles de bureaux environnants, dessinent un nouvel horizon urbain. Le mur extérieur de la tour s’inspire d’éléments architecturaux traditionnels chinois tels que les motifs de fenêtres ornés et les compositions occidentales de Mondrian, ce qui donne lieu à une façade architecturale distinctive et de haute qualité. Le mur extérieur de la tour combine des matériaux modernes tels que l’aluminium et le verre avec des matériaux vieillis naturellement, notamment la pierre cachée sous terre depuis des centaines d’années, donnant au bâtiment un sentiment d’histoire persistante et d’avenir infini.

© CreatAR

© CreatAR

Le complexe architectural du Wuhan Tiandi Business Center s’ancre dans l’environnement géographique et culturel unique qu’est Wuhan. L’échelle du podium s’harmonise avec l’atmosphère urbaine de Wuhan, avec une série de blocs indépendants pour représenter le caractère de la façade du podium, entrelaçant des places urbaines avec des rues piétonnes et une verdure luxuriante pour créer un espace urbain et architectural avec une conception centrée sur l’humain. .

© CreatAR

© CreatAR

La place en plein air au rez-de-chaussée est un lieu de rassemblement public au centre-ville et un lieu idéal pour les festivals et événements. Des fleurs, des plantes et un treillis de verdure sont incorporés pour transformer le toit du podium en un jardin extérieur dans le ciel, avec des espaces fonctionnels tels que des cafés, des restaurants, des jardins paysagers et des aires de jeux pour enfants.

© Pelli Clarke & Associés

Des plans d’étage efficaces et des vues optimisées créent un immeuble de bureaux de très grande hauteur qui répond aux normes des immeubles de bureaux de classe A+. Un peu plus d’un an après son ouverture, la Wuhan 1 Corporate Avenue dispose déjà d’une surface de signature de plus de 45 000 m2 et est devenue une plaque tournante pour divers sièges sociaux et entreprises. En termes de développement durable, le projet a obtenu la certification WELL Building et a été à l’avant-garde de l’introduction du programme « Green Power ».