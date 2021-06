1 Australien sur 10 à Victoria « a sérieusement envisagé le suicide » pendant le verrouillage, 12% ont utilisé la toxicomanie pour faire face – enquête

Dans son dernier numéro, le Journal of Psychiatric Research a rapporté qu’un sur dix sur plus d’un millier de Victoriens interrogés « a déclaré avoir sérieusement envisagé le suicide au cours des 30 jours précédents » lors du sondage en septembre 2020.

De plus, un Victorien sur cinq a eu des pensées suicidaires pendant le verrouillage, tandis qu’un tiers a déclaré avoir souffert « symptômes d’anxiété ou de trouble dépressif ».

Étonnamment, l’enquête a également révélé que 12,3% des Victoriens avaient « a commencé ou augmenté la consommation de substances pour faire face à la pandémie », tandis que plus de 20% avaient souffert d’insomnie pendant le verrouillage.

Mark Czeisler, l’auteur du rapport, a déclaré à ABC News que les résultats de l’enquête montraient « des niveaux élevés de symptômes indésirables pour la santé mentale et comportementale » et qu’il était important que les personnes souffrant de problèmes de santé mentale se rendent compte qu’elles n’étaient pas seules.

Victoria a connu certains des blocages les plus difficiles et les plus longs d’Australie, car il s’agit de l’État avec le plus grand nombre de cas de Covid-19.

Victoria a enregistré plus de 20 000 des 30 000 cas de coronavirus en Australie et 820 des 910 décès du pays – bien plus que les prochains États de la Nouvelle-Galles du Sud (5 695 cas), du Queensland (1 679) et de l’Australie-Occidentale (1 021).

Depuis le début de la pandémie, la police de Victoria a été critiquée pour son approche brutale du traitement des contrevenants présumés aux restrictions contre les coronavirus, plusieurs vidéos de brutalité présumée devenant virales en ligne. Des manifestations contre le verrouillage ont également eu lieu dans l’État.

Cette semaine, il a été révélé que les récents pics d’enfants en Angleterre ayant reçu des antidépresseurs avaient coïncidé avec les blocages de Covid-19, lorsqu’ils étaient maintenus à l’intérieur et à l’écart de l’école, des amis et de la famille élargie.

