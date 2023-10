1 an pour chaque tranche de 50 millions de dollars volés

Plus de cinq ans après que la faillite de 1 Global Capital ait mis fin à une escroquerie qui avait permis de récolter frauduleusement 285,5 millions de dollars auprès de plus de 3 400 investisseurs, le pilier du stratagème basé à Aventura a appris sa probable peine de prison :

Cinq ans ou un an pour chaque tranche de 57 119 906 $ arrachée par le gang 1 Global sous la direction de Carl Ruderman.

Ruderman, inculpé en juillet de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique et postale et de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, a plaidé coupable jeudi à cette dernière accusation. L’accord de plaidoyer entre Ruderman, 82 ans, représenté par Daniel Rashbaum de Marcus Neiman & Rashbaum, et le ministère américain de la Justice indique qu’ils ont convenu d’une peine de cinq ans. Le ministère de la Justice affirme que Ruderman a également accepté une confiscation de 250 millions de dollars en espèces.

S’il est approuvé par le tribunal, Ruderman ne serait pas condamné à une peine de prison pas plus longue que le directeur financier de 1 Global, Alan Heide, et l’avocat de Fort Lauderdale, Alan Ledbetter, qui ont chacun été condamnés à cinq ans pour leur participation à la fraude. Steve Schwartz de Delray Beach, directeur de l’exploitation de l’entreprise, a été condamné à une peine de deux ans. L’avocat de Fort Lauderdale, Jan Atlas, a été condamné à huit mois pour avoir rédigé un avis juridique qu’il savait être un mensonge, affirmant que ce que 1 Global proposait aux investisseurs ne comptait pas comme une sécurité.

Un porte-parole du bureau du procureur américain a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les négociations de plaidoyer.

La confiscation d’argent de Ruderman dépasse la restitution et la confiscation exigées de chacune des autres personnes. Du côté civil, en 2019, la Securities and Exchange Commission a infligé à Ruderman une amende civile de 15 millions de dollars et lui a demandé de renoncer à 50 % des capitaux propres qu’il détenait dans la copropriété Bella Vista North de cinq chambres et 7 1/2 salles de bains qu’il possédait. .

Selon realtor.com, Ruderman a répertorié le condo pour 7,85 millions de dollars. Les registres fonciers du comté indiquent qu’il l’a vendu en février 2022 pour 5,5 millions de dollars.

Une base de données indique que Ruderman loue actuellement un condominium de trois chambres et quatre salles de bains d’une superficie de 3 256 pieds carrés à Aventura.

Carl Ruderman et la 1 fraude Global Capital

Semblable à la fraude MJ Capital Funding, la fraude 1 Global Capital impliquait une entreprise basée à Broward prenant l’argent des investisseurs sous prétexte de l’utiliser pour des prêts à court terme et à taux d’intérêt élevé aux entreprises. Recevoir le principal et les intérêts de ces « avances de fonds aux commerçants » permettrait à 1 Global de continuer à rouler. 1 Capitale mondiale a été enregistrée auprès de l’État le 7 juin 2013.

Dans son plaidoyer de culpabilité, Ruderman admet que lui et ses collègues escrocs ont menti aux investisseurs « quant à la performance et à la rentabilité des activités de 1 Global, y compris en affirmant que les bénéfices passés de 1 Global se situaient entre 18 % et 20 % », indique l’aveu de Ruderman. « [Ruderman] et d’autres travaillant sous ses instructions ont également créé des relevés de portefeuille fournis aux investisseurs qui gonflaient faussement les retours sur investissements passés de 1 Global.

Les investisseurs ont obtenu un nombre faussement dégonflé d’entreprises qui ne remboursaient pas leurs prêts. En outre, les investisseurs passés, présents et potentiels ont été informés que les états financiers de 1 Global avaient résisté à l’audit par « au moins deux » cabinets d’experts-comptables agréés. Cela aussi était un mensonge, à la limite du « au moins deux ». Personne n’a audité les chiffres de 1 Global.

Pendant ce temps, Ruderman a commencé à attaquer la tirelire 1 Global. L’argent des investisseurs qui n’avait pas été utilisé pour des prêts était appelé fonds « liquidités non encore déployées » ou « liquidités non déployées ».

« Au fil du temps, la différence entre le montant d’argent levé par 1 Global auprès des investisseurs et le montant d’argent réellement prêté par l’intermédiaire des MCA s’est accru jusqu’à atteindre des dizaines de millions de dollars », indique le plaidoyer de culpabilité de Ruderman. « [Ruderman] Il a souvent détourné des millions de dollars de fonds 1 Global existants à partir de « liquidités non encore déployées » à son profit et au bénéfice de sa famille, à l’insu ou sans le consentement des investisseurs.

Ruderman a utilisé l’argent pour « des paiements par carte de crédit, des voyages de vacances, des paiements d’assurance pour une collection d’art et des bijoux de valeur, des chauffeurs, des nounous, des femmes de ménage, des paiements hypothécaires pour sa maison, des frais de scolarité et des paiements pour une voiture de luxe conduite par sa femme, canalisant souvent l’argent via un compte bancaire au nom de Pay Now Direct ou décrivant les paiements comme « une rente » de 1 Global.

Le plaidoyer de culpabilité de Ruderman indique qu’il a également transféré 5,3 millions de dollars de l’argent d’un investisseur mondial à une entreprise de prêt sur salaire, 1 million de dollars à une société de crypto-monnaie ; environ 19,6 millions de dollars à une société de financement de dentistes esthétiques ; a envoyé 4 millions de dollars à une fiducie au nom de sa famille ; a envoyé 200 000 $ sur des comptes à son nom et 5,6 millions de dollars à Pay Now Direct.

Les archives de l’État indiquent que Pay Now Direct était enregistré par le directeur des opérations de 1 Global le 1er avril 2015 avec des bureaux à quelques portes du 1 Global dans le bâtiment commercial au 1250 E. Hallandale Beach Blvd.

Pay Now Direct est désormais entre les mains du receveur Jon Sale de Nelson Mullins Riley & Scarborough. 1 Global est « 1 GC Collections » et est sous le contrôle de James Cassel de Cassel Salpeter, le syndic liquidateur.

« Au cours du projet, [Ruderman] et d’autres ont collecté un total de 285 599 532 $ auprès d’investisseurs grâce à des déclarations fausses et frauduleuses et à la vente de titres non enregistrés », termine le plaidoyer de culpabilité de Ruderman.