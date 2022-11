1 an plus tard, les Britanno-Colombiens qui ont tout perdu réfléchissent aux inondations dévastatrices

La maison de John Jongema est à nouveau habitable, mais il ne se débarrasse pas de la caravane à sellette qu’il a déplacée sur ses terres agricoles pour terminer la reconstruction de sitôt.

“Je garde cette caravane comme une escapade”, a-t-il dit avec un petit rire nerveux.

Jongema, qui vit dans une ferme d’agrément dans la prairie de Sumas, à environ 90 kilomètres à l’est de Vancouver, fait partie des quelque 20 000 personnes du sud de la Colombie-Britannique forcées de quitter leur maison il y a un an après que des pluies record ont provoqué des inondations catastrophiques.

La pluie incessante est venue via un rivière atmosphérique — un courant aérien de vapeur d’eau à travers le Pacifique qui a pris naissance dans les régions subtropicales. Il a déclenché des glissements de terrain mortels, endommagé des infrastructures routières essentielles et remis en question la responsabilité de l’atténuation des inondations dans une province frappée à plusieurs reprises par les effets du changement climatique.

John Jongema dit qu’il garde cette remorque au cas où il aurait besoin de s’évader rapidement pendant de fortes pluies après l’inondation de sa propriété en novembre dernier. (Jon Hernandez/CBC)

Jongema et sa femme étaient hors de la ville le 15 novembre 2021, lorsque la rivière Nooksack dans l’État de Washington a percé une digue et inondé des fermes de la Colombie-Britannique. Leur fils adulte Jordan était à la maison et a dû être secouru par bateau après que l’eau soit montée plus haut que les interrupteurs.

“C’était vraiment traumatisant”, a déclaré Jongema. “Il flottait pratiquement.”

Les Jongema sont chez eux pour Noël après avoir dépensé environ 250 000 $ pour reconstruire. Le programme de catastrophe du gouvernement fédéral a contribué 88 000 $. Leur compagnie d’assurance a craché 7 000 $ et ils ont collecté le reste.

“En fait, j’ai peur de perdre tout ce dans quoi nous avons investi… et si ça inondait à nouveau ?” demanda Jongema.

REGARDER | Un météorologue de CBC explique une rivière atmosphérique :

Qu’est-ce qu’une rivière atmosphérique ? C’est un terme qui est devenu plus largement connu après des inondations record en Colombie-Britannique en novembre 2021, mais comme l’explique la météorologue Johanna Wagstaffe, les rivières atmosphériques ne sont pas nouvelles dans la province.

Sumas Prairie submergée

Pendant des milliers d’années, le lac Sumas a été l’une des caractéristiques déterminantes de la vallée du Fraser en Colombie-Britannique. Mais il y a environ 100 ans, il a été drainé pour faire place à des terres agricoles et résidentielles.

Lorsque les pluies torrentielles ont frappé et que la rivière Nooksack a débordé, les résidents de la prairie Sumas près d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, où se trouvait le lac, l’ont vu presque revenir alors que les eaux de crue menaçaient de fermer la station de pompage locale – une catastrophe qui a été évitée de justesse par des bénévoles qui se sont mobilisés pour aider les équipes d’urgence.

La ministre de l’Agriculture, Lana Popham, a déclaré la semaine dernière que l’année avait été émouvante pour de nombreux agriculteurs de la Colombie-Britannique qui avaient perdu au total 630 000 poulets, 420 bovins et 12 000 porcs lors de l’événement météorologique extrême.

Dave Martens, dont la ferme à Abbotsford est en plein milieu de la prairie de Sumas, a fait périr 40 000 poulets dans sa grange. Il essaie de se remettre en marche, mais les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les dépenses entravent les progrès.

Martens a déclaré que le ministère de Popham offrait un soutien financier, mais il s’inquiète pour les membres de la communauté qui ne cultivent pas et ne sont pas éligibles à cette aide.

“La catastrophe financière n’a pas été suffisante … quiconque n’est pas dans l’agriculture [is] vraiment souffrant”, a déclaré Martens.

Dave Martens, qui a perdu 40 000 poulets dans sa ferme de Sumas Prairie en raison d’inondations en 2021, tente de se remettre en marche malgré les coûts élevés et les problèmes de chaîne d’approvisionnement. (Susana da Silva/CBC)

Au total, 1 100 fermes de la prairie de Sumas ont reçu des ordres d’évacuation ou des alertes, et 150 kilomètres carrés de terres ont été inondés.

Matt Vanderveen possède une ferme laitière à Abbotsford et un ranch à Merritt, en Colombie-Britannique, à environ 160 kilomètres au nord-est de la zone inondable de Sumas Prarie, et ses deux propriétés ont été battues.

Vanderveen a survolé sa maison d’Abbotsford quelques jours après les inondations et a déclaré que la vue était surréaliste, mais il a déclaré à Merritt que les dégâts étaient à un “tout autre niveau” et qu’il a le sentiment que moins d’attention a été accordée aux périls des personnes en dehors de la Basse-ferme.

“On dirait qu’on nous oublie là-haut”, a-t-il dit à CBC La première édition.

La première édition12:23Un an après les crues historiques et les rivières atmosphériques — Comment vont les agriculteurs ? Comment s’est passé le processus de reconstruction pour les agriculteurs de la province un an après que des inondations et des coulées de boue sans précédent ont détruit des récoltes et tué des animaux ? Nous avons parlé avec deux agriculteurs ce matin.

Le 14 novembre, le solliciteur général et ministre de la Sécurité publique Mike Farnworth a publié une déclaration reconnaissant les difficultés auxquelles des personnes comme Vanderveen ont été confrontées au cours de la dernière année et a déclaré qu’un rétablissement complet après les inondations de 2021 prendra encore plusieurs années.

“Nous devons continuer à nous adapter à la réalité du changement climatique”, a-t-il déclaré.

Le bordel de Merritt

Les 7 000 habitants de Merritt, situé dans la vallée de Nicola à 270 kilomètres au nord-est de Vancouver, ont été forcés d’évacuer après que la rivière Coldwater a débordé et que l’usine de traitement des eaux usées de la ville a échoué.

La rivière Coldwater à Merritt, en Colombie-Britannique, le lundi 14 novembre 2022, un an après le débordement de la rivière, forçant finalement la ville à évacuer. (Maggie MacPherson/CBC)

Vicki Hansen, propriétaire d’un magasin de fleurs à Merritt, affirme que de nombreuses personnes ne sont toujours pas rentrées chez elles et que certaines ont déménagé à cause du stress.

La maison mobile dans laquelle Hansen vivait s’est tordue dans les inondations, et l’ajout qu’elle avait construit dessus est devenu criblé de moisissure noire par la suite. Elle est de retour à sa place, mais rien ne semble normal.

“Je pense en fait que nous avons affaire à beaucoup de traumatismes”, a déclaré Hansen. “Je ne pense pas que Merritt sera le même dans quatre ou cinq ans.”

Vicki Hansen, résidente de Merritt, dit que pendant qu’elle est de retour chez elle, les choses ne semblent pas tout à fait «normales». (Jenifer Norwell/CBC)

La bande indienne de Shackan, qui vit dans la vallée de Nicola depuis des temps immémoriaux, a déclaré l’état d’urgence il y a un an et évacué les 45 propriétés de sa réserve.

Après avoir été frappé par des incendies de forêt et des inondations, le chef Arnie Lampreau dit qu’il veut pouvoir déplacer son peuple sur le territoire de la bande vers des terres plus sûres “sans avoir à sauter à travers tout un tas d’obstacles” avec les gouvernements coloniaux.

Lui et sa femme ont été chassés de leur maison il y a un an et ne sont pas encore revenus.

Le chef de la bande indienne de Shackan, Arnie Lampreau, au milieu, et sa femme ont été chassés de leur maison il y a un an lorsque la région a été inondée et ne sont toujours pas revenus. (Nouvelles de Radio-Canada)

“Quand nous regardons la campagne et comment elle a été dévastée, nos animaux ne sont pas là, notre subsistance n’est pas là, et nous ne pouvons donc pas considérer cela comme notre mode de vie”, a déclaré Lampreau.

Le problème de Princeton

Situés à environ 90 kilomètres au sud de Merritt, les quelque 3 000 habitants de Princeton, en Colombie-Britannique, tentent également toujours de se remettre sur pied.

Selon le maire Spencer Coyne, une “bonne partie de la ville” n’a toujours pas d’eau potable et de nombreuses personnes souffrent de stress post-traumatique.

Les filigranes visibles à l’extérieur des maisons n’aident pas.

“Quand vous les voyez, ça revient”, a déclaré Coyne.

Une voiture à Princeton presque complètement submergée en novembre 2021. (Tom Popyk/CBC)

Le maire a déclaré que la communauté locale s’est réunie, mais que les trois niveaux de gouvernement doivent assumer leurs responsabilités en matière de préparation aux inondations.

Il y a environ 20 ans, la province a effectivement transféré la responsabilité de la désignation, de la planification et de la responsabilité des plaines inondables aux gouvernements locaux. Alors que la province réglemente les digues, les municipalités sont obligées de se faire concurrence pour obtenir des demandes de financement afin de les améliorer ou d’en construire de nouvelles.

“Cela a été une énorme pomme de discorde”, a déclaré Coyne.

Et les experts du climat disent que la prochaine grosse tempête pourrait arriver plus tôt que tard.

Le climatologue Francis Zwiers, directeur du Pacific Climate Impacts Consortium de l’Université de Victoria, a déclaré que le groupe avait produit cette année une étude concluant que le changement climatique induit par l’homme avait augmenté la probabilité d’un tel événement jusqu’à 50%.

“La probabilité de ce que nous pensions historiquement être des chiffres élevés a été augmentée en raison de l’influence humaine sur le système climatique”, a-t-il déclaré dans une interview.

De retour dans la prairie de Sumas, Martens a construit des hauteurs sur son élevage de poulets au cas où des personnes ou du matériel auraient besoin d’être sauvés. Et Jongema a sa sellette d’attelage prête.