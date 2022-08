1 an après que son fils a été tué par la police à Repentigny, au Québec, sa mère lutte contre le chagrin et la culpabilité

Un an après que la police de Repentigny, au Québec, ait abattu son fils, Marie-Mireille Bence est toujours hantée par le bruit des coups de feu qui ont éclaté juste devant chez elle – et la décision qu’elle a prise et qui, selon elle, a scellé le destin de Jean René Junior Olivier.

“Je me sens toujours un fardeau parce que c’est moi qui ai appelé le 911”, a-t-elle dit, retenant ses larmes alors qu’elle était assise à sa table de cuisine.

“Je ne vais pas bien. Chaque jour, je pleure. Chaque jour… [For them] avoir assassiné mon fils, comme ils l’ont assassiné, c’est vraiment inacceptable.”

Le 1er août 2021, Bence a appelé la police, espérant qu’elle emmènerait son fils à l’hôpital parce qu’il était en détresse. Il tenait un couteau et sa mère a dit qu’il semblait avoir des hallucinations.

Bence et d’autres membres de la famille affirment que son fils a finalement laissé tomber le couteau. Les policiers ont fini par le tuer, lui tirant trois balles dans le ventre.

Marie-Mireille Bence raconte qu’elle pleure tous les jours depuis la mort de son fils, que l’on voit ici sur une photo prise pendant son adolescence. (Charles Contant/Radio-Canada)

Le meurtre de l’homme de 37 ans a dévasté sa mère et exaspéré les membres de la petite mais croissante communauté noire de la banlieue située juste au nord-est de Montréal.

Pour eux, la fusillade mortelle était le pire exemple à ce jour de Noirs maltraités par la police à Repentigny et considérés comme des intrus dans une ville qui était presque exclusivement blanc aussi récemment qu’il y a 20 ans.

Alors que le chien de garde de la police du Québec enquête sur la mort d’Olivier, Bence a été tenu dans l’ignorance de ce qui se passe et de ce qui pourrait suivre.

REGARDER | La mère explique l’année difficile depuis que la police a tué son fils : 1 an après la mort de son fils par la police, sa mère explique avoir du mal à faire face À travers les larmes, Marie-Mireille Bench parle du chagrin et de la douleur de perdre son fils qui a été abattu par la police de Repentigny en 2021.

La Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a annoncé fin mai qu’elle avait terminé son enquête. C’est maintenant au bureau du procureur de la Couronne de décider s’il y aura des accusations criminelles contre les agents qui ont tiré et tué Olivier. Dans un communiqué la semaine dernière, un porte-parole de ce bureau a déclaré qu’il était toujours en train d’analyser l’affaire et qu’aucune décision n’avait été prise.

Bence a passé l’année dernière à pleurer et à attendre, dans l’espoir de voir quelqu’un puni pour avoir tué son fils – mais elle n’est pas optimiste.

“Si j’avais été dehors avec mon téléphone en main et que j’avais filmé ce qui s’est passé, alors peut-être [I would be more confident]”, a déclaré Bence.

Manifestation à la mairie

Lundi à 19 h, les manifestants devraient se rassembler devant l’hôtel de ville de Repentigny pour un sit-in destiné à souligner le travail qui doit être fait avant que la police locale puisse gagner la confiance de la communauté noire.

“[The shooting] est un événement qui a beaucoup touché les gens du milieu », a déclaré Pierre Richard Thomas, président du groupe Lakay Média, organisateur du sit-in.

“Nous avons parlé à beaucoup de gens dans la communauté qui ont peur d’appeler la police s’ils ont un problème.”

Jean René Junior Olivier était à quelques mois de son 38e anniversaire au moment de sa mort. (Soumis par Marie-Mireille Bence)

Au cours des dernières années, les allégations de profilage racial contre les policiers de Repentigny se sont accumulées. Depuis 2017, au moins neuf plaintes auprès de la commission des droits de la personne de la province ont été déposées. Il y a au moins quatre cas connus dans lesquels cette commission s’est prononcée contre les forces de police.

La semaine dernière, le Tribunal des droits de la personne du Québec – qui traite les dossiers de la commission et rend des décisions exécutoires – a ordonné à la Ville de Repentigny de verser 8 000 $ en dommages-intérêts à un homme noir qui a été victime de profilage racial par la police.

Bence a déclaré que son fils, Olivier, lui avait dit à plusieurs reprises qu’il croyait que le racisme était endémique au sein de la police locale. À l’époque, elle n’était pas d’accord avec lui. Maintenant, elle n’a aucun doute que la race a joué un rôle dans sa mort.

La ville a refusé une demande d’entrevue de CBC News avec le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, élu l’an dernier, quelques mois après le décès d’Olivier.

Il a plutôt envoyé une déclaration soulignant ses efforts pour lutter contre le racisme et le profilage racial dans ses forces de police.

Kayshawn Olivier, le fils de Jean René Olivier Junior, est vu ici devant la maison de sa grand-mère lorsque la famille s’est adressée aux journalistes le lendemain de la fusillade de l’année dernière. (Sarah Leavitt/CBC)

“Notre communauté attend des changements profonds et réfléchis et une police communautaire qui réponde à ses besoins. C’est pourquoi nous poursuivons les actions identifiées dans le plan d’action “Évoluer avec notre communauté””, indique le communiqué.

Ces efforts ont été reconnus par la décision du tribunal la semaine dernière. Il a qualifié l’approche de la ville de “sérieuse” et a déclaré que son plan d’action allait bien au-delà de ce que la commission des droits de l’homme avait recommandé dans le passé.

Le mois dernier, le service de police de Repentigny a annoncé que les policiers seraient accompagnés de travailleurs sociaux lors d’interventions en cas de crise de santé mentale.

Le chef de la police a déclaré que le plan était en cours d’élaboration avant la mort d’Olivier.

Pierre Richard Thomas, le patron du groupe à but non lucratif Lakay Média, organise un sit-in à l’hôtel de ville de Repentigny lundi soir. (Antoni Nerestant/CBC)

“Souffrir tout seul”

Bence dit que la mort de son fils lui a fait regretter d’avoir déménagé de Montréal à Repentigny il y a une dizaine d’années, et elle a pensé quitter la banlieue pour de bon.

Au cours de la dernière année, elle est apparue lors de plusieurs événements publics organisés par des groupes antiracistes locaux. Cela signifie devoir constamment penser et revivre ce qui s’est passé. Mais elle craint que si elle ne parle pas, son fils sera oublié.

La fusillade mortelle de l’an dernier a eu lieu sur la rue De Niagara, à quelques pas de la maison de Marie-Mireille Bence. Elle a appelé la police et leur a demandé d’amener son fils à l’hôpital car il était en détresse. (Charles Contant/Radio-Canada)

“Mon fils a été assassiné et il est parti pour toujours. Mais ce que j’aimerais, c’est que cela ne se reproduise plus jamais dans notre communauté. Parce que je souffre, je ne veux pas qu’un autre parent vive ce que j’ai”, a-t-elle déclaré. a dit.

“Les policiers qui ont tiré sur mon fils, qui l’ont assassiné, je ne connais pas leurs noms. Maintenant, ils sont chez eux. Je suis sûr qu’ils travaillent encore. Pendant ce temps, je souffre. Je souffre tout seul.”

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.