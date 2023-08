1 Américain sur 5 a des plans 401 (k) dormants – comment réclamer le vôtre

Si vous consolidez les anciens 401 (k) dans un seul compte de retraite actif, comme un IRA ou un nouveau 401 (k), il est plus facile de rééquilibrer périodiquement votre portefeuille et de vous assurer que votre épargne-retraite est sur la bonne voie. Vous pouvez également éviter les frais administratifs en double, ce qui peut entraîner des coûts globaux plus élevés. Votre nouveau 401(k) pourrait également avoir de meilleures options d’investissement.

Le problème avec les comptes 401(k) inactifs est qu’ils sont facilement perdus ou oubliés au fil du temps, d’autant plus que la plupart des titulaires de compte ne mettent pas régulièrement à jour leurs coordonnées avec leurs anciens employeurs. De plus, vous pourriez payer des frais administratifs inutiles, y compris des pénalités pour avoir un compte inactif.

Pour de nombreux travailleurs, l’option la plus simple est de ne rien faire et de garder le compte actif auprès d’un ancien employeur. Cela n’aide pas que le transfert de fonds vers un nouveau compte puisse également être une « douleur majeure », en raison de la paperasserie impliquée, déclare Kevin Brady, un planificateur financier certifié à New York.

Si vous pensez avoir eu un 401(k) avec un ancien employeur, contactez le service des ressources humaines et demandez si vous avez un compte inactif. Vous pouvez également consulter les anciens relevés 401(k), qui doivent inclure le numéro de compte de votre plan, ainsi que les coordonnées de l’administrateur du plan.

Des bases de données de recherche sont également disponibles : commencez par Registre national des prestations de retraite non réclamées, un site sécurisé où vous pouvez rechercher des plans perdus à l’aide de votre numéro de sécurité sociale. L’Association nationale des administrateurs de biens non réclamés propose également un base de données qui vous permet de rechercher des plans par votre nom et prénom.

Si vous n’avez toujours pas de chance, le ministère du Travail base de données des plans abandonnés pourrait offrir des informations à jour sur les plans qui ont été ou sont sur le point d’être interrompus.

Une fois que vous avez localisé votre plan, vous pouvez demander à l’administrateur un roulement direct vers le plan de votre nouvel employeur, ou demander un transfert des fonds dans un IRA existant. Vous pouvez également l’encaisser, mais vous devrez payer des impôts sur ces fonds, ainsi qu’une pénalité de retrait anticipé de 10 % si vous avez moins de 59 ans et demi. Les experts déconseillent généralement de piller votre épargne-retraite, si vous pouvez l’aider.

Dans certains cas, le montant d’argent détenu sur votre compte peut affecter la destination des fonds.

Si les fonds de votre compte 401(k) perdu totalisent moins de 1 000 $, votre ancien employeur est autorisé à encaisser le compte et à vous envoyer un chèque avec le solde restant. Si vous n’avez jamais reçu de chèque, contactez votre ancien employeur, confirmez votre adresse postale et demandez-lui de vous envoyer un nouveau chèque.

Si les fonds de votre ancien 401(k) totalisent entre 1 000 $ et 5 000 $, les employeurs sont autorisés à transformer votre plan en un IRA en votre nom. Si vous pensez que votre employeur a transféré votre 401(k) dans un IRA, vous pouvez utiliser GratuitERISA pour le traquer.

