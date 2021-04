Un nouveau sondage a révélé que plus de 30% des Américains affirment connaître quelqu’un qui a menti au sujet de leurs informations personnelles afin d’obtenir un vaccin Covid-19 plus rapidement qu’ils ne l’auraient fait autrement.

L’enquête d’Axios / Ipsos a révélé que 31% des personnes déclarent connaître personnellement quelqu’un qui «Ont affirmé avoir un problème de santé ou un autre critère de qualification qui leur permettrait de se faire vacciner plus tôt contre le Covid-19.»

Les vaccins Covid-19 aux États-Unis ne sont devenus disponibles au grand public que récemment, les États accordant initialement la priorité aux professionnels de la santé et aux personnes souffrant de certaines conditions sous-jacentes au début de leur distribution.

Plus de la moitié des adultes américains ont reçu au moins une dose de leur vaccin Covid-19.





Le sondage Ipsos a également révélé qu’une majorité des deux côtés de l’allée politique soutenait les efforts de vaccination, bien que plus avec les démocrates que les républicains, car 72% des personnes s’identifiant comme des partisans de Joe Biden ont déclaré croire que les vaccins Covid-19 sauvent des vies et que les gens devrait être vacciné dès que possible, alors que 60% des partisans de Donald Trump ont dit la même chose.

Les gens semblent également d’accord avec l’interruption de la distribution du vaccin Johnson & Johnson à la suite de plusieurs cas de patients développant des caillots sanguins graves, parmi les plus de sept millions de doses du vaccin administrées aux États-Unis à ce jour.

Près de 90% des personnes interrogées ont déclaré croire que la Food and Drug Administration (FDA) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) « responsable » pour avoir recommandé une pause sur le vaccin.

Alors que la confiance dans le vaccin et les responsables de la santé semble augmenter, les précautions quotidiennes des gens contre Covid-19 diminuent également.





Ipsos a constaté que le plus petit nombre de personnes se mettaient en quarantaine (11%) depuis qu’ils ont commencé à poser la question au début de la pandémie, et que plus de personnes mangeaient au restaurant (48%).

Plus de la moitié des répondants ont déclaré qu’ils continuaient à s’éloigner socialement lorsqu’ils étaient en public. De même, 63% ont déclaré porter des masques tout le temps en public, tandis que 13% ont déclaré ne jamais, ou seulement occasionnellement, porter un masque facial.

Le sondage a été mené auprès de plus de 1 000 adultes aux États-Unis entre le 16 avril et le 19 avril, et a une marge d’erreur de plus ou moins 3%.

