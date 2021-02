1 Américain de moins de 23 ans sur 6 déclare être LGBTQ, car plus de personnes aux États-Unis que jamais s’identifient comme non hétérosexuelles

Plus d’Américains que jamais s’identifient comme lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou queer (LGBTQ) selon une enquête sur la sexualité, avec une personne sur six de moins de 23 ans disant qu’elle est autre chose qu’hétérosexuelle.

Le sondage Gallup publié mercredi a révélé que 5,6% des Américains se classent comme LGBTQ – contre 4,5% en 2017. C’était la dernière fois que Gallup effectuait un sondage sur la question.

Gallup a interrogé 15000 Américains de plus de 18 ans et a constaté que parmi ceux qui se sont identifiés comme LGBTQ, 54,6% ont déclaré être bisexuels, 24,5% ont déclaré être homosexuels et 11,7% ont déclaré être lesbiennes. Un autre 11,3 pour cent se sont identifiés comme transgenres tandis que 3,3 pour cent ont dit qu’ils préféraient utiliser un autre terme tel que «queer» ou «aimer du même sexe» pour décrire leur identité sexuelle.

Les répondants ont pu choisir plus d’une catégorie d’enquête pour leurs réponses.

Sur les 15 000 sondés, 86,7% ont déclaré être hétérosexuels ou hétérosexuels et 7,6% n’ont pas répondu aux questions sur l’orientation sexuelle.

Le sondage a également interrogé les répondants sur l’idéologie politique et l’identification des partis, et 13% des libéraux politiques, 4,4% des modérés et 2,3% des conservateurs ont déclaré être lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres. Il a dit que les différences sont « Un peu moins prononcé par l’identification du parti que par l’idéologie », avec 8,8% des démocrates, 6,5% des indépendants et 1,7% des républicains s’identifiant comme LGBTQ.

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de s’identifier comme LGBT (6,4% à 4,9), et il n’y avait pas de différence éducative significative – 5,6% des diplômés collégiaux et 5,7% des non-diplômés – en ce qui concerne l’identification LGBTQ.

Gallup a ajouté qu’avec les jeunes générations beaucoup plus susceptibles que les générations plus âgées de se considérer LGBTQ, cette croissance devrait se poursuivre.

«Les différences générationnelles prononcées soulèvent la question de savoir si une identification LGBTQ plus élevée chez les Américains plus jeunes que les Américains plus âgés reflète un véritable changement d’orientation sexuelle, ou si elle reflète simplement une plus grande volonté des plus jeunes de s’identifier comme LGBTQ,» Dit Gallup.

«Dans la mesure où cela reflète des Américains plus âgés ne voulant pas reconnaître une orientation LGBTQ, les estimations de Gallup peuvent sous-estimer la prévalence réelle de celle-ci dans la population.»

