1 adulte sur 8 a pris des GLP-1 comme Ozempic : enquête

Vous pensez qu’un ami ou un collègue devrait recevoir cette newsletter ? Partager ce lien avec eux pour vous inscrire.

Bon après-midi! L’utilisation d’une classe très prisée de médicaments pour la perte de poids et le diabète est plus courante que jamais.

Aux États-Unis, environ 1 adulte sur 8 a consommé un médicament GLP-1 à un moment donné, selon une étude. enquête de l’organisme de recherche sur les politiques de santé KFF, publié vendredi. Environ la moitié de ces Américains, soit environ 6 % des adultes américains, utilisent actuellement l’un de ces traitements.

Cela comprend l’injection de perte de poids Wegovy de Novo Nordisk et le médicament contre le diabète Ozempic, ainsi que le traitement de perte de poids d’Eli Lilly Zepbound et son homologue pour le diabète Mounjaro.

L’enquête montre qu’un grand nombre d’Américains prennent ces médicaments malgré des pénuries intermittentes causées par une demande incessante. Ces traitements ont gagné en popularité au cours de la dernière année, malgré leurs coûts élevés et leur couverture d’assurance limitée.

Examinons certaines des données.

La plupart des adultes, soit plus de 60 %, qui ont utilisé un GLP-1 ont déclaré en avoir pris en partie pour gérer des maladies chroniques telles que le diabète ou les maladies cardiaques. Cela inclut 39 % qui ont pris un GLP-1 uniquement pour traiter une maladie chronique, et 23 % qui en ont pris un pour traiter une maladie chronique et perdre du poids.

Pendant ce temps, 38 % des adultes ayant pris un GLP-1 ont déclaré les utiliser spécifiquement pour perdre du poids.

Notamment, l’utilisation du GLP-1 différait selon la race et l’origine ethnique.

Environ 18 % des adultes noirs ont pris l’un de ces médicaments

Environ 14 % des adultes hispaniques les ont utilisés

Environ 10 % des adultes blancs ont pris l’un de ces médicaments.

Aux États-Unis, les adultes noirs et hispaniques ont un taux d’obésité plus élevé que les adultes blancs, selon le KFF. analyse des données des Centers for Disease Control and Prevention.

Il existe également des différences selon le groupe d’âge, selon l’enquête.

Près de 20 % des adultes âgés de 50 à 64 ans ont déclaré avoir déjà pris un GLP-1, ce qui est plus élevé que les proportions déclarées par les autres groupes d’âge.

Cependant, les adultes plus jeunes étaient plus susceptibles que ceux de 65 ans et plus de déclarer prendre un GLP-1 spécifiquement pour perdre du poids. KFF a déclaré que cela pourrait refléter le fait que le programme fédéral Medicare ne couvre pas les médicaments amaigrissants sur ordonnance.

Medicare ne peut couvrir les traitements pour perdre du poids que s’ils sont approuvés aux États-Unis pour un bénéfice supplémentaire pour la santé, comme le traitement du diabète et la réduction du risque de maladie cardiaque.

Mais la majorité de tous les adultes, qu’ils aient ou non pris un GLP-1, ont déclaré qu’ils pensaient que Medicare devrait couvrir le coût des médicaments lorsqu’ils sont prescrits pour perdre du poids et pour les personnes en surpoids, selon l’enquête KFF.

Pourtant, plus de la moitié des adultes bénéficiant d’une assurance maladie qui ont pris des GLP-1 ont déclaré que leur régime couvrait une partie du coût de ces médicaments. Pendant ce temps, 24 % ont déclaré que leur assurance couvrait la totalité du coût du médicament, et 19 % ont déclaré avoir payé la totalité du coût eux-mêmes.

Les données de cette enquête pourraient changer à l’avenir à mesure que les GLP-1 seront approuvés pour être utilisés pour traiter d’autres affections, telles que l’apnée du sommeil et la stéatose hépatique, ce qui exercerait davantage de pression sur les régimes de santé pour les couvrir. Restez à l’écoute de notre couverture sur l’utilisation de ces médicaments.

N’hésitez pas à envoyer des conseils, suggestions, idées d’histoires et données à Annika à [email protected].