1 adulte célibataire sur 5 au Canada vit dans la pauvreté : rapport

Au milieu des préoccupations persistantes concernant l’insécurité alimentaire, un rapport national récemment publié par Community Food Centres Canada (CFCC) dévoile un taux de pauvreté alarmant chez les adultes célibataires en âge de travailler au Canada, qui est trois fois plus élevé que la moyenne nationale.

Selon le rapport, publié jeudi et intitulé « Sounding the Alarm », plus d’un adulte célibataire sur cinq (22%) vit en dessous du seuil de pauvreté, soulignant que les adultes célibataires connaissent les taux de pauvreté les plus élevés du pays.

De nombreux adultes célibataires en âge de travailler dépendent d’opportunités d’emplois temporaires, à temps partiel et peu rémunérés qui manquent d’avantages sociaux et de stabilité. Les programmes de soutien social en place sont obsolètes et inadéquats pour le marché du travail actuel, ce qui contribue aux défis auxquels ces personnes sont confrontées, selon le rapport.

Selon le rapport, près d’un million d’adultes célibataires en âge de travailler sont coincés dans un cycle de pauvreté «profonde» avec un revenu annuel moyen de 11 700 $, soit moins de la moitié du seuil de faible revenu de 25 252 $ pour un ménage d’un seul adulte.

Ces adultes célibataires en âge de travailler représentent jusqu’à 38% de tous les ménages en situation d’insécurité alimentaire dans le pays, 61% d’entre eux étant gravement handicapés vivant seuls en dessous du seuil de pauvreté, selon le rapport.

Le rapport souligne que près de la moitié des adultes seuls (47 %) vivent dans des logements inabordables, comparativement à 17 % dans les autres types de ménages, et 81 % des utilisateurs des refuges sont des adultes seuls à faible revenu.

« Les preuves sont extrêmement claires – grâce à des programmes de soutien du revenu terriblement inadéquats et à un marché du travail qui crée de la précarité en raison de bas salaires et de peu d’avantages sociaux, nous emprisonnons les gens dans la pauvreté dans ce pays », a déclaré le PDG de Community Food Centres Canada, Nick Saul, dans un communiqué. Communiqué publié jeudi.

Dans l’enquête, certains des participants ont déclaré qu’ils rencontraient des difficultés telles que la difficulté à se procurer des aliments nutritifs ou un logement convenable, et certains participants se sentaient piégés dans le système d’aide sociale parce que la transition vers un travail à temps partiel ou contractuel entraînerait la perte d’avantages essentiels pour la santé. .

Afin de combler les lacunes en matière de soutien aux adultes seuls en âge de travailler, la CFCC recommande que l’actuelle Allocation canadienne pour les travailleurs soit élargie et bonifiée en un crédit d’impôt remboursable appelé Supplément canadien en âge de travailler et que les adultes seuls en âge de travailler vivant dans la pauvreté perçoivent le supplément, qu’ils soient ou non rattachés au marché du travail.

«Sonner l’alarme montre que nos gouvernements et nos employeurs laissent derrière eux des adultes célibataires en âge de travailler», a ajouté Saul. « Nous avons besoin de toute urgence d’une solution nationale qui réponde aux réalités exprimées dans ce rapport. Si le Canada veut vraiment rendre la vie équitable pour tous, alors nous devons trouver la volonté politique de créer des politiques de revenu qui sortent les gens de la pauvreté – pas pour une semaine ou un mois, mais pour de bon.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.